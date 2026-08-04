"Ya lo habían echado por maltrato": el testimonio de una excompañera del cuidador que agredió a dos jubiladas

La investigación por la brutal agresión a dos mujeres en el geriátrico David de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo tras conocerse el testimonio de una ex trabajadora del establecimiento, quien reveló que el cuidador detenido ya habría sido desvinculado de otros hogares por hechos de maltrato.

En declaraciones a TN, la exempleada manifestó su preocupación por la contratación del hombre, de 37 años, y puso en duda los controles realizados antes de su incorporación: "Una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que a esta persona le dieron un puesto de trabajo. No sé hasta dónde el hogar sigue teniendo falencias".

Según la mujer, el acusado no era enfermero profesional, sino asistente, y no contaba con un título habilitante para desempeñarse como personal de enfermería. "Hace un trabajo de asistente, no de enfermero, porque el enfermero no le da de comer en la boca a los abuelos, eso lo hace un asistente", explicó la extrabajadora de David y agregó que él "no tiene título de enfermero" y que "llegó al geriátrico por recomendación de otra persona".

Las declaraciones se conocen mientras avanza la investigación judicial por las agresiones que quedaron registradas y derivaron en la detención del cuidador. Las autoridades del geriátrico resolvieron despedir al acusado y el establecimiento fue clausurado por la fiscalía al constatarse que no contaba con la habilitación provincial vigente.

La causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades penales del cuidador y establecer si existieron antecedentes de violencia en otros hogares donde habría trabajado.