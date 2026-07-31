"Te va a pasar algo": el cuidador del geriátrico amenazó a la compañera que lo delató y destapó sus maltratos

El enfermero acusado de maltratar a dos jubiladas en un geriátrico de Mar del Plata fue detenido este viernes y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Según consta en el parte policial, antes de permanecer oculto durante dos días, había amenazado por WhatsApp a una compañera de trabajo que había dado aviso a la dueña del hogar sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, el hombre le envió a la trabajadora un mensaje en el que le advertía: "Te va a pasar algo", en referencia a lo que podría sucederle por haber informado a la responsable del geriátrico sobre los episodios de violencia.

Efectivos de la DDI realizaron el operativo.

La amenaza se produjo el martes 28 de julio y quedó incorporada a la investigación que lleva adelante la Justicia a partir de las denuncias por los presuntos maltratos a las residentes del establecimiento.

Se escondía en la casa de una amiga

A partir de las actuaciones realizadas por la Policía, la Justicia ordenó la detención del acusado y el allanamiento de un domicilio.

El procedimiento se concretó este viernes en una vivienda ubicada en la zona de Juan Néstor Guerra al 800. Allí los efectivos lograron localizar al acusado y concretaron su detención. Además, secuestraron el teléfono celular que utilizaba, que será sometido a las pericias correspondientes.

Según se dejó asentado en el parte policial, el hombre permanecía en esa propiedad desde el miércoles 29 de julio al mediodía, en la casa de una amiga. La decisión de ocultarse se habría producido luego de que se registraran distintos "escraches" en el domicilio de su madre.

Una vez finalizadas las actuaciones de rigor, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El allanamiento se realizó en Juan Néstor Guerra al 800.

Nicolás Cichero quedó oficialmente detenido.

La detención se produjo después de que trascendieran videos que mostrarían distintos episodios de maltrato contra dos mujeres mayores que se encontraban alojadas en el geriátrico. Las imágenes generaron una fuerte repercusión y derivaron en una investigación judicial y policial para determinar las responsabilidades correspondientes.

Las agresiones

Tal como adelantó 0223, los hechos se registraron el pasado lunes minutos después de las 19. Cichero se ensañó con una mujer a la que le propinó un golpe con una cuchara cuando le daba de comer, generándole un corte superficial en el labio.

Minutos después, llevó a una mujer a una habitación para cambiarla. El supuesto cuidador fue grabado repitiendo frases como: “¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m.... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

Los hechos fueron denunciados por los responsables del Hogar David, ubicado en Rivadavia y Funes, quienes decidieron cesantear al enfermero del establecimiento.

Los hechos fueron denunciados por los responsables del Hogar David, ubicado en Rivadavia y Funes, quienes decidieron cesantear al enfermero del establecimiento.