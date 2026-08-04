Video: robó en Batán y lo descubrieron por un violento hecho en Otamendi

La investigación por un robo cometido durante la madrugada del domingo en un comercio de Comandante Nicanor Otamendi sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría complicar la situación del acusado. La Fiscalía lo vinculó con un segundo intento de robo ocurrido esa misma noche y avanza para determinar si también tendría relación con otros hechos registrados en la zona.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 3:50, cuando un llamado al servicio de emergencias alertó sobre un hombre que salía de un comercio ubicado en la esquina de Urquiza y avenida San Martín. Según la investigación, al ser advertido por vecinos el sospechoso escapó y, durante la huida, arrojó $24.000 en efectivo.

Tras un operativo de búsqueda, personal de la Subestación de Policía Comunal logró interceptarlo cerca de las 5 en la zona del Camino Viejo Otamendi-Miramar y Camino Independencia. Al momento de la aprehensión circulaba en una bicicleta negra, vestía un buzo rojo y llevaba consigo $30.100 en efectivo, además de cinco máquinas de cortar cabello, elementos que fueron secuestrados.

La Unidad Funcional de Instrucción de Miramar dispuso su aprehensión por el delito de robo, ordenó las actuaciones de rigor y la restitución del dinero recuperado a su propietario.

Sin embargo, la investigación no terminó allí. Durante la mañana, la propietaria de otro comercio ubicado sobre Moreno, entre San Martín y Bolívar, denunció que encontró dañado el vidrio de la puerta de ingreso de su local.

Un video al que tuvo acceso 0223 muestra el momento en que el sospechoso intenta derribar a patadas la puerta del segundo comercio. Tras varios intentos fallidos de ingresar, desiste y se retira del lugar caminando.

A partir del análisis de esas imágenes, la Fiscalía consideró que existían elementos para vincular ese episodio con el hombre detenido horas más tarde por el robo en otro comercio, por lo que ordenó incorporar las nuevas actuaciones a la causa principal.

Me robó en Batán y al final lo terminaron atrapando en Otamendi

Además, los investigadores continúan intentando establecer la procedencia de la bicicleta y de las cinco máquinas de cortar cabello secuestradas durante el procedimiento, ya que no pudieron ser relacionadas con el robo por el que fue detenido. No se descarta que esos elementos provengan de otros delitos cometidos recientemente en Otamendi, Batán o Estación Chapadmalal.

La pesquisa ahora busca reconstruir el recorrido realizado por el acusado durante la madrugada y determinar si puede ser vinculado con otros hechos delictivos registrados en la región.