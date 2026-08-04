“Que cambien las leyes”: el pedido de justicia por la muerte del ferretero asesinado de un balazo al corazón

Vecinos y comerciantes de Ricardo Ruiz, el ferretero de 48 años que fue brutalmente asesinado de un disparo en el corazón en un intento de robo en Libertad 7700, en el barrio Malvinas Argentinas, expresaron su dolor y exigieron cambios urgentes en el código penal porque afirman, los delincuentes “hacen lo que quieren”.

Carlos, dueño de la verdulería que se encuentra a metros de la ferretería, mostró su tristeza por la muerte de Ricardo y admitió que la situación de inseguridad que vive la zona “no es de ahora” y que la vida diaria de trabajar en el barrio sea ha vuelto “complicada”.

“Abro el negocio y pienso en darle para adelante y esperar a que Dios haga que todo esto cambie. Pero primero, acá tienen que cambiar las leyes porque los pibes hacen lo que quieren”, expresó el comerciante en diálogo con 0223.

Comerciantes vecinos del ferretero asesinado expresaron su dolor y reclamaron justicia.

Marcela, que atiende la tienda de mascotas "Onda Verde", admitió que a pocos días del crimen del ferretero, “se vive con miedo" y evaluó que hace 8 años que trabaja en la cuadra donde el sábado ocurrió el homicidio y sin embargo "nunca me pasó nada”.

La mujer fue una de las comerciantes que ayudó a trasladar al hombre cuando agonizaba y no puede olvidar el doloroso momento. “Yo estaba con las vecinas y como no venía la ambulancia, el vecino y amigo de él tuvo que cargarlo en su camioneta. Fue muy triste, la verdad. A estos tipos no les importa nada. O sea, te tiran y por más que les des la plata, igual te tiran. Cada vez están más agresivos. Se vive con miedo”, dijo.

En ese contexto, alertó que si bien desde el crimen el barrio "se lleno de patrulleros", en pocos días cuando la situación se calme, "se van a olvidar".

"Acá nunca pasa un policía"

Por último, Karen, que atiende el loca de estética "Duquesas", admitió que ir a trabajar en los últimos días “ya no es lo mismo” porque conocían a Ricardo y veían como todos los días trabajaba en su local. “Él venía todos los días a trabajar para salir adelante y seguir apostando por quedarse en el país y tener un futuro mejor. Y que se termine de un minuto para otro es injusto", dijo.

Comerciantes denuncian que no hay presencia policial en la zona. Foto: 0223.

Y lamentó: "Duele en el corazón ver el local de Ricardo cerrado, no verlo pasar ahora y no poder saludarlo, no verlo más. Acá no pasa nunca un policía y no es la primera vez que en la cuadra pasa un robo. Ya es un hábito”, concluyó.