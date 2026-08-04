El hombre asaltado en la avenida Libertad llevaba $800 mil y 9500 dólares para pagar un viaje: apenas recuperaron $300 mil

La geolocalización del celular sustraído tras un violento robo a un comerciante el martes a la mañana en la avenida Libertad al 3400 permitió hacer un allanamiento de urgencia en el barrio Jorge Newbery donde aprehendieron a dos jóvenes de 24 y 25 años y recuperaron parte del botín.

Si bien en un comienzo había trascendido la información de que la víctima –un comerciante de 50 años- había sido atacada tras ir a la sucursal del Banco Nación de Libertad y Dorrego, se supo que el hombre llevaba el dinero en una mochila para pagar un viaje: los delincuentes se llevaron 800 mil pesos, 9500 dólares y el celular.

Parte del botín recuperado.

La pesquisa, desarrollada mediante el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y la localización de un teléfono celular sustraído, permitió llegar a un inmueble en Bolívar al 8400 donde secuestraron el iPhone 15 Pro Max robado a la víctima, además de otros teléfonos celulares, cascos, prendas de vestir, un morral, una riñonera, municiones de distintos calibres y 300 mil pesos en efectivo.

Tal como se adelantó, la víctima fue interceptada en la zona de Libertad entre España y Jujuy por cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motos. Tras interceptarlo, lo tiraron al piso y golpearon para sacarle el bolso.

La víctima fue abordada en la zona de Libertad entre Jujuy y España.

El fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale avaló el allanamiento, dispuso el secuestro de los elementos hallados y ordenó la restitución de los bienes reconocidos por la víctima.