Hallaron muerto a un marinero en el camarote de un buque pesquero

Esta madrugada hallaron sin vida a un marinero a bordo del buque pesquero Argenova XXII, en medio de una jornada de trabajo en la que la embarcación navegaba en aguas nacionales.

Tras el hallazgo, el buque interrumpió sus tareas y emprendió regreso hacia Puerto Madryn, donde se espera que arribe el miércoles, apenas pasada la medianoche de hoy. El trabajador fue hallado adentro del camarote y las causas del deceso son materia de investigación.

Cuando la embarcación toque puerto podrá iniciarse la averiguación y en ese camino se le tomará declaración a los integrantes de la tripulación. Además se le practicará la autopsia al cuerpo, lo que permitirá determinar por qué murió.

Por lo que se conoce hasta el momento, el hombre fallecido era oriundo de la provincia de Tucumán y se desempeñaba como marinero de cubierta.

La cuarta muerte en altamar en poco más de un mes

El hallazgo del marinero fallecido se suma a las tres muertes ocurridas desde fines de junio en altamar. El primero de la seguidilla fue Juan Carlos Gutiérrez, de 46 años, quien cayó al agua desde el buque congelador Luca Mario en medio de un temporal.

El segundo fue el 19 de julio del 2026, cuando murió Gustavo Ortiz, de 37 años, a 70 millas de Puerto Madryn. Era tripulante del buque Mar Esmeralda y recibió asistencia de un enfermero que viajaba a bordo, pero no pudo ser salvado.

Solo 4 días después, el 23 de julio, murió en el agua Eduardo Morales, de 50 años, oriundo de Sierra Grande. El marinero cayó al mar desde el buque Cabo Vírgenes a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn. Su cuerpo fue hallado horas más tarde en un operativo del que participaron más de 40 embarcaciones.