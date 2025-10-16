Colgados del cable: detectan hoteles, balnearios, restaurantes y hasta una heladería con conexiones clandestinas de luz

En la continuidad de las tareas de control que realiza en distintas zonas, Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (Edea), la compañía distribuidora del servicio en Mar del Plata y la región, denunció que descubrieron al menos nueve negocios comerciales con conexiones clandestinas.

Según informaron desde la compañía, personal especializado de la distribuidora y efectivos policiales realizaron operativos y detectaron suministros y conexiones clandestinas en establecimientos dedicados a distintas actividades que incluyen:

Un hostel de Playa Serena

Una casa de comidas saludable de la avenida Constitución

Dos balnearios de Punta Mogotes

Un local gastronómico de Brown entre Alsina y Sarmiento

Dos hoteles de la vieja terminal

Una cancha de fútbol de la avenida Arturo Alió

Todos ellos mantenían conexiones fraudulentas a la red eléctrica, ya sea a través de la manipulación de los medidores que registran el consumo, o por conexión directa a la línea.

Una situación similar se detectó en una heladería de la ciudad vecina de Santa Clara del Mar apostada sobre la calle Acapulco, la vía comercial principal de la localidad del partido de Mar Chiquita. Tras la identificación del fraude, la distribuidora labró las actas, normalizó las instalaciones manipuladas y realizó las denuncias penales correspondientes.

Si hay fraude, hay corte

Cabe destacar que, una vez detectado el fraude, Edea está facultada a cobrar con retroactividad la energía consumida y no registrada, suspender el suministro a los usuarios involucrados y, como en estos casos, realizar la denuncia penal correspondiente.

La empresa advierte sobre el carácter delictivo y peligroso de estas maniobras, que deterioran la calidad del servicio y generan un alto riesgo de incendios y electrocuciones tanto para los usuarios como en la vía pública. Reafirma, además, la continuidad de sus acciones para detectar y erradicar estas prácticas, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y confiable. Asimismo, hace un llamado a la comunidad a colaborar denunciando de manera anónima cualquier actividad sospechosa al 0800-666-3332.