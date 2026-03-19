Tienen piletas climatizadas, pero se cuelgan de la luz: detectan más de 30 casas con conexión ilegal en barrios privados

La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) destapó una red de fraude en barrios privados de la ciudad de Neuquén después de realizar una serie de auditorías sorpresivas. En los operativos que llevaron adelante desde el área de Disciplina de Mercado, se detectaron más de 30 propiedades de lujo con conexiones ilegales de luz o medidores adulterados.

Según informaron desde CALF, algunas de las casas que estaban colgadas de la luz constan de más de 350 metros cuadrados y están equipadas con piscinas con sistemas de climatización permanente.

Uno de los procedimientos más relevantes tuvo lugar en el barrio cerrado La Zagala, ubicado sobre la costa del río Limay, donde se descubrió una conexión subterránea directa que eludía la medición real de la energía. Ante esta situación, la Cooperativa dispuso el corte inmediato del suministro, el retiro del medidor y la inhabilitación de la conexión.

Desde CALF calificaron al operativo como una “ofensiva sin precedentes” y advirtieron que se aplicarán multas, se facturará retroactivamente el consumo no registrado y se exigirá la regularización total de las instalaciones antes de restablecer el servicio. Además, se evalúa avanzar con acciones penales por hurto de energía ante el Ministerio Público Fiscal.

“Estamos ante un escenario de hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar estas prácticas”, señalaron fuentes de la Cooperativa. También advirtieron que las conexiones clandestinas representan un riesgo para la seguridad pública, ya que pueden provocar incendios, fallas en la red eléctrica y accidentes.

Desde la conducción de CALF aseguraron que los controles continuarán en toda el área de cobertura: “La transparencia y el pago del servicio no admiten privilegios”.