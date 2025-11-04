Presentan en Mar del Plata el libro “Cine, estrellas y peronismo”

La 20° Feria del Libro Mar del Plata “Puerto de Lectura” se realizará del 6 al 16 de noviembre.

En el marco del inicio del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y de la realización en simultáneo de la Feria del Libro de Mar del Plata se presentará en sociedad en la ciudad el libro “Cine, estrellas y peronismo” de la historiadora Ela Mertnoff.

La cita se anuncia para este domingo 9 de noviembre desde las 19 horas con entrada gratuita, en el espacio comunitario que la empresa Edea tiene en calle Mendoza 2.800.

Mertnoff estará acompañada por Lucía Salas y Pedro Berardi y expondrá sobre una producción literaria vinculada a la industria cinematográfica argentina desde la época de la primera presidencia de Juan Domingo Perón.

La autora aprovecha la historia corta del festival en ese entonces para narrar algo más denso: la articulación de la radio y el cine con un gobierno que combinó recursos y legislación para promover la industria local y que, a la vez, intensificó una politización que generó grietas y rencores.

El libro es, además, una hoja de ruta donde se pueden encontrar los orígenes del cine argentino: el mudo y el gardeliano, el de los noticiarios y la propaganda política, como preámbulos de la consolidación comercial de los años cuarenta y cincuenta.

Además también muestra a las estrellas vinculadas al peronismo que después de 1955 fueron perseguidas y denostadas. Una tragedia política y cultural que puede resumirse en la cárcel y prohibición para Hugo del Carril, quien ya se había consagrado como el mayor director de cine del país.