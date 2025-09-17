Llegaron los Peronachos, el snack sabor a choripan y chimichurri que es furor

El snack viral del momento ya está a la venta. El último martes se dio a conocer que un comercio de calle Córdoba al 3000, de la ciudad de Rosario, se habían vendido en menos de una hora dos cajas completas de Peronachos, los nachos con gusto a choripán y chimichurri que se convirtieron en furor en las redes sociales.

Yanina, la vendedora del local, aseguró a medios locales que desde que el producto llegó a su local “fue un furor”: “Vino gente de todos lados a buscarlo. Todo lo que es viral en redes sociales después es éxito en ventas”, explicó.

Cada paquete cuesta $1.200 y, según cuenta, hasta militantes de otros partidos fueron a comprar uno. “Un chico de otro partido político se llevó uno para otra persona. Esta vez nos asombró muchísimo, nos causa mucha gracia que alguien haga tanto viaje para comprar un Peronacho”, añadió la vendedora.

Yanina dijo que en Rosario los distribuye un proveedor de frutos secos y que las bolsas dicen que provienen de Morón, provincia de Buenos Aires.