Problemas con los sueldos, proveedores e insumos médicos: seria denuncia a una clínica de Mar del Plata
Trabajadores advierten una crisis que afecta no solo a su ámbito laboral sino a la salud de los pacientes. “Ya no damos más”.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un grupo de trabajadores de la salud denuncian una serie de problemas por los que atraviesa una reconocida clínica de Mar del Plata y advierten que la delicada situación afecta su ámbito laboral y dejan trascender que incluso, impacta en la salud de los pacientes.
Se trata de la Clínica Mar del Plata –ex Hospital Español- que esta semana profundizó una crisis que lamentablemente no es nueva. “Solo abonaron la mitad de los sueldos a los empleados. Y sin ningún tipo de aviso previo y en forma arbitraria, descuentan los aportes y no los realizan”, reclamaron a 0223.
Pero esta situación irregular también parece replicarse en la atención que reciben los pacientes del nosocomio, ubicado en San Luis 2562, con la falta de insumos alimenticios y hospitalarios.
“Nos enteramos recién que en la cocina, acaban de cortar el proveedor de verduras. Tampoco hay medicación. Se suma a que no hay pañales y estuvimos mucho tiempo pidiendo sueros. Todo eso hace que atravesemos un estrés terrible. La verdad es que no damos más”, concluyó otra de las empleadas.
Mientras tanto, el personal de salud espera la intermediación de los representantes gremiales ante la falta de respuesta de las autoridades.
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