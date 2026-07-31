El Concejo Deliberante reconoció los 35 años de trabajo de Gama y homenajeó a su fundadora

La licenciada María Cristina Álvarez recibió un reconocimiento por su trayectoria y por haber fundado el Centro de la Memoria en Mar del Plata.

El Concejo Deliberante entregó este viernes un reconocimiento a Gama – Centro de la Memoria por los 35 años de labor ininterrumpida en Mar del Plata, dedicada al cuidado, acompañamiento y abordaje integral de personas con enfermedad de Alzheimer y otras patologías vinculadas al deterioro cognitivo. En el mismo acto también fue distinguida la fundadora de la institución, la licenciada María Cristina Álvarez, por su trayectoria y su aporte al desarrollo de este trabajo en la ciudad.

La distinción fue otorgada mediante la Resolución Nº 5373 y se concretó durante un acto realizado en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, encabezado por el presidente del cuerpo, Emiliano Recalt.

Concejales, autoridades municipales e integrantes de GAMA participaron del acto realizado en el recinto de sesiones del HCD.

La iniciativa fue impulsada por la concejala Gabriela Azcoitía (UCR-Nuevos Aires), quien destacó el recorrido de Gama y el compromiso sostenido de la entidad en la atención de personas con enfermedades neurodegenerativas, así como el acompañamiento y la contención de familiares y cuidadores.

Del reconocimiento también participaron los concejales de diversos bloques, como Vilma Baragiola, Horacio Taccone, Diego García y María Eva Ayala, además de funcionarias del área de salud municipal. Asimismo, integrantes de la comisión directiva, socios y colaboradores de Gama acompañaron la ceremonia.

El Concejo Deliberante distinguió a GAMA por sus 35 años de trabajo en el acompañamiento de personas con Alzheimer y otras enfermedades semejantes.

Durante el acto, distintos funcionarios remarcaron la importancia del trabajo que la institución desarrolla desde hace más de tres décadas en la ciudad, tanto en materia de asistencia como de concientización sobre el Alzheimer y otras enfermedades semejantes.

El cierre estuvo a cargo de la presidenta de la comisión directiva de Gama, Silvia Garat, y de la fundadora de la entidad, María Cristina Álvarez, quienes agradecieron el reconocimiento otorgado por el Concejo Deliberante y renovaron el compromiso de continuar trabajando en favor del bienestar de las personas con deterioro cognitivo y sus familias.