Por la crisis, una histórica fábrica de productos de limpieza despidió a más de 20 trabajadores

Una histórica fábrica de productos de limpieza despidió a más de 20 trabajadores y lo atribuyó a la crisis económica, la caída de la producción y las ventas. Se trata de Valot S.A., que en los últimos días comunicó a su personal un recorte en la planta de Quilmes.

Uno de los trabajadores despedidos, en diálogo con Data Gremial, indicó que el ajuste alcanzó a distintos sectores de la fábrica y aseguró que la reducción de la actividad era evidente desde hacía varios meses: "Hubo un recorte brutal en la empresa. Echaron a más de 20 operarios en dos semanas, yo entre ellos".

Los despidos fueron comunicados mediante carta documento, donde la empresa invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Valot sostuvo que atraviesa una compleja situación económica y financiera por la retracción del mercado.

La firma señaló que implementó medidas para intentar revertir la situación, como la optimización de procesos, la revisión de compras y la búsqueda de nuevos canales comerciales, pero aseguró que esos esfuerzos no alcanzaron para evitar la reducción de personal.

El trabajador despedido aseguró que el ajuste era previsible porque la actividad de la planta se había reducido de manera sostenida. Según relató, ya se habían producido despidos en otros sectores.

Aunque perdió el empleo, el trabajador aclaró que no responsabiliza a la empresa: "No los culpo porque con ellos estoy muy agradecido. Mi bronca es con el proyecto de país que destruye a la industria. Hoy no queda otra que aceptar rápido lo que pasó y tratar de salir a buscar algo lo más pronto posible en una realidad cada vez más difícil".