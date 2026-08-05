Bomba en Europa: Cuti Romero quedó en el medio de una batalla entre tres gigantes

El campeón del mundo es uno de los futbolistas más buscados del mercado europeo y tres gigantes del Viejo Continente pelean por quedarse con sus servicios.

Cristian "Cuti" Romero se convirtió en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases europeo. El defensor de la Selección Argentina es seguido de cerca por Atlético de Madrid, Inter de Milán y Barcelona, tres de los clubes más importantes del continente que buscan incorporarlo para la temporada 2026/27. Aunque todavía no hay una definición, las últimas horas marcaron un giro importante en una negociación que promete tener nuevos capítulos.

El equipo que tomó la delantera es el Atlético de Madrid. Luego de que se enfriara el acuerdo entre Tottenham e Inter por diferencias económicas, el conjunto dirigido por Diego Simeone aceleró las conversaciones para intentar concretar un viejo anhelo del entrenador argentino. El Cholo lo sigue desde hace varios mercados y considera que Romero es la pieza ideal para liderar su defensa.

Según informó Fabrizio Romano, el Colchonero espera cerrar en las próximas horas las ventas de Nahuel Molina a la Roma y de Matteo Ruggeri al Aston Villa, movimientos que le permitirán contar con los recursos necesarios para lanzar una oferta formal por el central argentino. La propuesta rondaría los 40 millones de euros, una cifra que Tottenham considera adecuada para abrir una negociación por su capitán.

Mientras tanto, Inter de Milán no baja los brazos. El conjunto italiano había avanzado en las conversaciones con el entorno del futbolista e incluso existía un acuerdo de palabra respecto a su contrato. Sin embargo, la falta de entendimiento con Tottenham frenó una operación que parecía encaminada y abrió la puerta para que Atlético de Madrid se metiera de lleno en la pelea.

En ese escenario también aparece Barcelona, que sigue atentamente la situación del campeón del mundo. El club catalán analiza alternativas para reforzar su última línea y considera a Romero como uno de los mejores zagueros del fútbol europeo. Aunque por el momento no presentó una oferta formal, ya que también estaría esperando por la salida de algún jugador en la defensa como podría ser Ronald Araujo o Andreas Christensen.

De acuerdo con la información surgida en España, el deseo del propio Cuti Romero sería vestir la camiseta del Atlético de Madrid si finalmente deja la Premier League. La presencia de Diego Simeone, la posibilidad de compartir plantel con varios compatriotas y el proyecto deportivo del Colchonero serían factores determinantes para inclinar la balanza a su favor.

Con tres potencias del continente detrás de sus pasos, el futuro del defensor argentino parece entrar en la recta final. Inter busca reactivar una negociación que se complicó, Barcelona sigue esperando el momento indicado para avanzar y Atlético de Madrid pisa el acelerador para quedarse con uno de los centrales más cotizados del mundo. La gran incógnita ahora es una sola: ¿dónde jugará Cuti Romero la próxima temporada?