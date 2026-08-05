Era el refuerzo soñado de River, pero Franco Mastantuono eligió otro camino

El Millonario soñó con repatriarlo en este mercado de pases, pero el conjunto español priorizó que siguiera en Europa. Ahora jugará una temporada en la Serie A.

River Plate ilusionó a sus hinchas con la posibilidad de repatriar a Franco Mastantuono en este mercado de pases. Eduardo Coudet veía con buenos ojos su regreso para reforzar al plantel, pero la intención del Real Madrid siempre fue que su joven estrella continuara su desarrollo en el fútbol europeo. Finalmente, esa postura terminó imponiéndose y el mediocampista fue cedido a préstamo a la Fiorentina por una temporada.

El acuerdo entre Real Madrid y la Fiorentina ya es total. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el ex River jugará la temporada 2026/27 en el conjunto italiano y regresará al club español a mediados de 2027. La decisión llegó después de que José Mourinho dejara en claro que el argentino no tendría demasiado protagonismo y considerara que lo mejor era buscarle continuidad en otro equipo del continente.

Durante las últimas semanas, desde Núñez siguieron de cerca la situación y alimentaron la ilusión de concretar un regreso que hubiera sido uno de los grandes golpes del mercado de pases argentino. Sin embargo, el Merengue nunca contempló seriamente esa posibilidad y priorizó una cesión dentro de Europa para que Mastantuono sumara minutos en una liga de primer nivel. En ese escenario, Fiorentina siempre apareció como el principal candidato y terminó quedándose con el futbolista.

La necesidad de encontrarle un nuevo destino también estuvo relacionada con su irregular primera temporada en el Real Madrid. Pese a las enormes expectativas que despertó tras su llegada desde River, el zurdo fue perdiendo terreno con el correr de los meses y no logró consolidarse como una pieza importante dentro del plantel. Incluso, disputó los primeros amistosos de la pretemporada, pero luego Mourinho dejó de convocarlo mientras avanzaban las negociaciones por su préstamo.

Los números reflejan ese difícil primer año en España. Mastantuono disputó 35 partidos oficiales, convirtió apenas tres goles y entregó una asistencia. Su rendimiento, sumado a la floja campaña del Real Madrid y al elevado monto que el club desembolsó para contratarlo, provocó cuestionamientos de parte de los hinchas. Además, perdió terreno en la consideración de Lionel Scaloni y quedó fuera de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Ahora, el ex River buscará relanzar su carrera en la Serie A con la camiseta de la Fiorentina. En Italia tendrá la continuidad que buscaba para recuperar confianza y demostrar el potencial que lo convirtió en una de las grandes promesas del fútbol argentino. Mientras tanto, en Núñez quedará la sensación de una oportunidad que estuvo cerca de convertirse en realidad, pero que finalmente terminó frustrándose por la decisión del Real Madrid de mantenerlo en Europa.