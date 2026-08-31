"Estaban los chicos adentro": tensión en la avenida Jara por el incendio de una casa

El incendio de una propiedad mantuvo en vilo este lunes por la tarde a los vecinos del barrio Santa Mónica, quienes presenciaron el trabajo de Bomberos y los moradores para extinguir las llamas en lo más alto de la vivienda.

El siniestro se registró minutos antes de las 17 en la avenida Juan Héctor Jara y 12 de Octubre, y en las imágenes a las que accedió 0223 se observa el momento en que una dotación ingresó de urgencia al inmueble.

De acuerdo al video, mientras las autoridades intentaban sofocar el fuego, otros dos hombres se encontraban en el techo de la casa tratando de apagar el foco ígneo por sus propios medios.

A su vez, se consigue escuchar a algunos testigos, quienes aseguraron que se oía "griterío en la puerta" porque "había alguien adentro quemado", y también se percibe a una mujer que se sumó más tarde a la conversación: "Una pariente me dijo que se prendió fuego y estaban los chicos adentro", sostuvo.

Momentos de tensión se vivieron en el lugar, hasta que el personal consiguió controlar el incendio y poner a resguardo a las víctimas.