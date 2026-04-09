"Nuestros rescatados ya no van a poder comer": la angustiante realidad de un refugio para perros y gatos

La situación económica pone contra las cuerdas a trabajadores de diferentes sectores en la Argentina. También, espacios solidarios u organizaciones que rescatan animales, como en este caso, se ven golpeados por la falta de dinero. "Sólo del alimento debemos un millón y medio de pesos", le dijo a 0223 la responsable del refugio.

En el lugar, llevan a los perros y gatos que encuentran indefensos en la calle. "Muchos de ellos necesitan una alimentación especial", agregó la encargada de Patitas Mdp. De hecho, el principal conflicto sucede con el proveedor de alimentos: "No se trata de una deuda solamente porque para que podamos seguir teniendo alimento este mes, primero tenemos que pagar lo del mes pasado", describió la damnificada.

A decir verdad, los perros y los gatos del refugio son los damnificados. "Creo que voy a colapsar, principalmente porque no se cómo le vamos a dar de comer", se lamentó la responsable de Patitas Mdp.

Cómo colaborar con el refugio

Además de la deuda con el proveedor de alimentos, Patitas Mdp le debe dinero a veterinarias y guarderías. El amor por el trabajo que implica el cuidado a las mascotas y el tiempo invertido, contrastan con la dura realidad económica que, ante los alto precios y el poco flujo de dinero, hacen de cada deuda una daga.

La acumulación total supera los 5 millones de pesos y, por tal motivo, desde Patitas Mdp recurren al pedido solidario de la comunidad. Para colaborar pueden hacerlo vía Cuenta DNI al alias Mdp.patitas, o en Mercado Pago a Patitas.mdp.