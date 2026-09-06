Una carpa para toda la temporada: la rifa con la que un refugio de animales endeudado busca salir adelante

Una rifa para salvar el refugio de animales, con un premio muy importante.

Con las deudas acumulándose y cada vez más perros a su cargo, la organización Patitas Mdp ideó una rifa con un premio muy importante para intentar salir adelante. Se trata de una carpa para toda la temporada de verano en un balneario petfriendly de Punta Mogotes, con cochera y pileta.

Cada número tendrá un valor de $15.000 y habrá una promoción de dos números por $20.000. El sorteo se realizará a través de la Lotería Nacional y le permitirá al refugio saldar las deudas y evitar su cierre.

“Estamos arriba de los 5 millones de pesos que tenemos que juntar mensualmente y no sé cómo seguir”, relató Laura a 0223, la proteccionista al frente de la organización. Según explicó, los gastos se multiplican y ya recurrió a préstamos de billeteras virtuales que ahora se dificulta afrontar.

Un premio con buenas referencias

No es la primera vez que Laura apela a esta iniciativa. El año pasado también sorteó una carpa para toda la temporada y el premio quedó en manos de una familia con suerte, ya que solo había comprado un número. “Los trataron espectacular y no le fallaron en nada. Son unos genios los del balneario”, contó.

Este año, la necesidad de recaudar fondos es todavía mayor. Además de la rifa, la organización busca sostenerse mediante la venta de merchandising y las donaciones de particulares. La cantidad de perros que tiene a cargo y las dificultades para conseguir aportes hicieron que en las últimas semanas la situación se complicara.

“Yo trabajo, trabajo ocho horas, todo lo que trabajo lo pongo y no alcanza”, contó Laura y resumió: “Estoy repleta de quilombos de perros, me devuelven todo el tiempo perros, estoy con millones de deudas por todos lados. Ya no sé cómo salir adelante”.

Con septiembre, octubre y noviembre por delante, tres meses que anticipa como difíciles, Laura espera que la propuesta movilice a quienes puedan colaborar. Además de tener la posibilidad de ganar una carpa para toda la temporada, cada número significa una ayuda para que los perros puedan seguir recibiendo alimento, atención veterinaria y un lugar donde estar.

Cómo colaborar con Patitas Mdp

Como antes se mencionó, el refugio tiene a disposición merchandising. Entre los productos que se ofrecen está el cuenco artesanal a $20.000 y el modelo pintado a mano, también a $20.000.

Además ofrecen el pijama set "Mi amor más sincero tiene 4 patitas", 100% algodón y disponible en talles S, M, L y XL, a un valor de $20.000.









También se puede colaborar con donaciones directas a través de transferencias bancarias al alias patitas.mdp o coordinando a través del WhatsApp 223-5119007. La organización agradece la difusión, que pueda amplificar el alcance.