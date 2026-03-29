"Un empujón más": una reconocida rescatista marplatense necesita donaciones para pagar una millonaria deuda

"Un empujón más", fue el pedido realizado por Hilén Elisci, una de las encargadas del refugio Rescatando Huellas, que necesita reunir una cifra millonaria para continuar rescatando perritos de la calle y regalarles una nueva y preciosa vida. En noviembre de 2025 transitaba a 81 perros de todas las edades y patologías.

"Tenemos deudas elevadas en torno a diez millones de pesos por mes, debido a la gran cantidad de animales rescatados que llegan en situaciones límites. Son perritos que están al borde de la muerte. En la página cuento los rescates e incluso a veces no llego ni a publicar los que tengo en casa y en tratamiento. Llegan muy mal y eso nos lleva a tener internaciones, análisis continuos, placas, ecografías y operaciones", explicó Hilén acerca de la crítica realidad que atraviesa su refugio.

En cuanto al monto que adeuda del mes anterior, le indicó a 0223 que se trata de un suma de $2.400.000, a pesar de que resta conocer la de marzo y espera que "no va a ser menos de $7.000.000", por lo que valoró la importancia en difundir su historia lo máximo posible.

En la misma línea, la reconocida rescatista marplatense remarcó el valor de que los interesados ingresen a la cuenta de Instagram @_rescatandohuellas para que adopten alguna de las mascotas salvadas, observen el valioso trabajado realizado y compartan sus publicaciones para alcanzar a más personas.

Asimismo, considerando la significativa cantidad de dinero que necesita reunir para costear lo que conlleva rescatar los perros, la mujer señaló que "lo que sea suma" para alcanzar ese objetivo y buscó promover las adopciones. "Si no cancelamos la deuda y las adopciones no rotan, nos quedamos trabadas", expresó la proteccionista.

Elisci, que hace cerca de dos décadas que se dedica a rescatar animales abandonados y en pésimas condiciones, también remarcó que "cada vez se complica más por la cantidad de perritos que necesitan ayuda", mientras que "los costos son más altos" y se vuelven imposibles de solventar.

Aquellos interesados en colaborar en la causa pueden realizarlo a través de Mercado Pago, al alias "Ayudameasalvarvidas", o vía Cuenta DNI, transfiriendo a "lago.abaco.aloe".