Duro comunicado de los docentes en el Día del Maestro: "No podemos cargar con las desigualdades y las violencias"

Cómo es la realidad de los adolescentes en los colegios.

Enseñar es mucho más complejo que pararse frente a un grupo para compartir (valiosos) conceptos académicos. Día a día, el desafío de la educación se vuelve más difícil para los trabajadores y, en el Día del Maestro, un comunicado visceral de docentes de colegios privados llamó la atención por la descripción de lo que pasa en las aulas por estos tiempos.

En los alumnos, preocupan las calificaciones y la depresión.

“Las y los docentes no podemos ser quienes carguemos en soledad con las desigualdades y las violencias que atraviesan a nuestra sociedad”, esboza el escrito. Con la firma de la secretaria general marplatense del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Carla Mancuso, el comunicado reivindica el papel central de la docencia en la sociedad y pone el foco en la necesidad de garantizar derechos y mejores condiciones laborales para quienes llevan adelante la tarea educativa.

“Defender la escuela es también defender a quienes todos los días la sostienen con su trabajo”, aseguró Mancuso. “No hay sociedad sin escuela, y no hay escuela sin docentes. Esa tarea debe ser acompañada por salarios dignos, condiciones laborales saludables, reconocimiento y respeto”.

Protesta del Sadop en Mar del Plata.

Desde Sadop señalaron, además, que la multiplicidad de tareas, la extensión de las jornadas, la sobrecarga laboral y el impacto de las situaciones de violencia sobre la salud docente son problemáticas que deben ser abordadas y modificadas.

En ese marco, el gremio destacó la importancia de la organización sindical y de las conquistas obtenidas en el ámbito paritario, entre ellas la defensa salarial, el Derecho a la Desconexión, acuerdos para prevenir y reparar situaciones de violencia y la ampliación de licencias de cuidado.

“Es vocación y es derecho”, resumió Mancuso al saludar a las maestras y maestros en su día y reafirmar el reclamo por el reconocimiento que, según sostuvo, merece la profesión docente.