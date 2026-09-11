Un tesoro escondido en Mar del Plata: la historia secreta de la laguna que pocos conocen

Un tesoro escondido en Mar del Plata esconde una historia apasionante: pocos saben que la Laguna de Punta Mogotes nació por pura casualidad en el año 1912, cuando arrancó la extracción de piedra para construir las primeras escolleras del puerto. Las excavaciones abrieron napas subterráneas que comenzaron a volcar agua mineral directo desde las Sierras de los Padres. Con el paso de las décadas, esas vertientes terminaron formando un gran humedal sobre los viejos pozos del barrio.

Cómo es la Laguna de Punta Mogotes

Durante la construcción del complejo de balnearios a fines de los años setenta, intentaron secar los espejos de agua para hacer los estacionamientos. La fuerza de la naturaleza pudo más y el agua subterránea volvió a brotar, dejando los autos en un nivel más bajo. Hoy en día, ese espacio considerado un terreno abandonado se convirtió en uno de los acuíferos urbanos con mayor biodiversidad de peces y aves de todo el país.

Es uno de los acuíferos con mayor biodiversidad.

El fondo de los piletones oculta un ecosistema marino sorprendente que fascinó a buzos locales e investigadores de la zona. Entre los juncos y las algas viven carpas gigantes de más de veinte kilos, tarariras, pejerreyes, tortugas y varias clases de bagres. A esa rica fauna acuática se le suman decenas de colonias de aves migratorias que eligen la tranquilidad del espejo de agua para alimentarse durante sus rutas continentales.

Al tratarse de un área protegida de la ciudad, se aplicaron distintas medidas de conservación para preservar su valor ecológico. Sin embargo, el lugar aún requiere de un cuidado constante en la superficie y el fondo de las lagunas por la presencia de objetos antiguos y enredaderas acuáticas. Los especialistas destacan la importancia de mantener la precaución en el predio para proteger a especies autóctonas como las colonias de nutrias que habitan el entorno.

Distintas organizaciones barriales y grupos de scouts realizaron jornadas de limpieza y restauración en las márgenes de los espejos de agua. En paralelo, un equipo compuesto por biólogos, buzos y especialistas del Museo de Ciencias Naturales y la Universidad Tecnológica avanza en un proyecto documental audiovisual. El objetivo de este trabajo es difundir las imágenes subacuáticas registradas en el lugar y promover la educación ambiental entre los vecinos.