Simularon consultar por un alquiler y asaltaron a matrimonio de ancianos

El allanamiento de la policía buscando a los ladrones.

El rastro de una huella dactilar en un vidrio fue fundamental para identificar y detener a uno de los tres ladrones que hace tres semanas ató y asaltó a un matrimonio de ancianos en su casa de Sierra de los Padres.

El pasado 21 de agosto una mujer de 80 años denunció que estaba con su esposo de 84 en su vivienda cuando un hombre con el rostro semi cubierto golpeó la puerta y preguntó por el alquiler de unas cabañas.

Al abrir la puerta, el sujeto permitió el ingreso de otras dos personas que los ataron de pies y manos con cables y escaparon con dos celulares y las alianzas de la pareja tras estar unos cuarenta y cinco minutos en el lugar.

Detuvieron al acusado de robarle a los ancianos.

Las tareas que hizo personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI estableció informe de AFIS positivo sobre rastros papilares respecto de un vidrio de cuadro del comedor y de la puerta de salida al patio trasero.

Esos datos correspondían a Marcelo Lisondo (39), una persona desconocida por los dueños de casa, por lo que el fiscal Mariano Moyano solicitó una orden de allanamiento y detención.

Los elementos secuestrados durante el allanamiento.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, efectivos de la DDI irrumpieron en una vivienda en inmediaciones de Balcarce y Fermín Errea dónde secuestraron alhajas, una barreta y una cámara de seguridad.

Cumplidos los recaudos legales de rigor, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.