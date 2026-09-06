“Por favor, tranquilos”: el desesperante momento en que una familia fue asaltada al bajar de su camioneta

Un violento robo tuvo como víctima a una familia en la zona del barrio Colina de Peralta Ramos, cuando un grupo de delincuentes los abordó en el momento en que llegaban a una vivienda y se disponían a bajar del vehículo. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes muestran la tensión que se vivió durante el asalto.

El episodio ocurrió alrededor de las 20, en inmediaciones de Carasa al 3200. Según se observa en las imágenes a las que tuvo acceso 0223, la dueña de la casa abrió previamente la reja de ingreso y regresó hacia la entrada de la propiedad. Instantes después, cuando la familia comenzaba a descender de la camioneta, un automóvil blanco se detuvo junto al vehículo.

El robo ocurrió alrededor de las 20 y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Del auto bajó rápidamente un grupo de delincuentes que sorprendió a los integrantes de la familia. En ese momento, el conductor se encontraba retirando elementos de la caja de la camioneta cuando comenzó a pedirles que no lo lastimaran.

La situación generó especial preocupación por la presencia de un menor. Una mujer que se encontraba en el asiento del acompañante descendió rápidamente y tomó en brazos a un nene que permanecía asustado en la parte trasera del vehículo.

Mientras la familia intentaba ponerse a resguardo, los delincuentes subieron a la camioneta y posteriormente abordaron el automóvil blanco en el que habían llegado. En cuestión de segundos, ambos vehículos escaparon del lugar.

La secuencia continuó cuando dos personas salieron de la vivienda, subieron a otro vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones y comenzaron a perseguir a los asaltantes. Durante la persecución, además, reclamaron a los gritos que se comunicaran con la Policía.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes serán una pieza clave para intentar identificar a los integrantes de la banda que protagonizó el asalto.