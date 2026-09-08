Grave denuncia contra Martín Cirio por el trato a las participantes de Popstars

Martín Cirio quedó en el centro de las críticas por su desempeño como "coach espiritual" de Popstars. Una de las participantes del reality, Sofía, cuestionó duramente la manera en la que el influencer se dirige a las concursantes y aseguró que varias de ellas se sintieron afectadas por sus comentarios.

La joven realizó sus declaraciones en el ciclo de streaming No es una copia, donde apuntó directamente contra el creador de contenido. “Martín Cirio es un chot... La gente lo ama, pero la verdad que es un sorete”, lanzó sin filtros al referirse a su participación en el programa conducido por Nico Vázquez.

Sofía también mencionó situaciones concretas que, desde su perspectiva, demostrarían una actitud poco cuidadosa con las participantes. Entre los ejemplos que dio, recordó que Martín Cirio se acerca a algunas concursantes para hacerles comentarios negativos sobre sus presentaciones: “No sé si es el personaje que tiene que hacer".

La participante fue todavía más contundente al cuestionar el nombre del rol que ocupa dentro del reality y, mirando directamente a cámara, le dedicó una frase: “En vez de ser el coach espiritual, sos un destructor espiritual. Bestia”. Además, sostuvo que varias chicas habrían hablado sobre situaciones similares y cuestionó cuáles serían las verdaderas prioridades del influencer dentro de la competencia.

Según lo que comentó en el video, Martín Cirio se refirió a las malas presentaciones diciendo: "Ay, querida, no, pero si así vas a cantar, cantás horrible. Aún así, hay que recordar que su participación en Popstars está planteada desde una combinación de humor, ironía y acompañamiento a las concursantes, un estilo que forma parte de la propuesta del programa".

Su función dentro del reality también incluye preparar a las participantes antes de enfrentarse al jurado. En una de las actividades, Cirio trabajó con ellas sobre la actitud y la presencia escénica, con ejercicios destinados a que pudieran mostrar personalidad además de sus condiciones vocales. Desde la producción lo presentan como una figura encargada de acompañar el proceso emocional de las concursantes y ayudarlas a atravesar la presión de las audiciones.