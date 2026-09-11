Dos hermanos atacaron a un vecino: excarcelaron a uno y el otro seguirá detenido

Uno de los hermanos detenidos a mediados de agosto tras agredir a un vecino en el barrio San Martín fue excarcelado tras la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías mientas que el otro seguirá detenido cumpliendo la prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantías N°4.

Lo resolvió la Sala II.

Ángel y Raúl Albarengo fueron aprehendidos el 19 de agosto de tras una discusión que mantuvieron con un vecino en inmediaciones de su domicilio de calle Fleming al 2200. Durante el enfrentamiento, en el que dañaron la puerta de ingreso de la vivienda y arrojado piedras y ladrillos contra el inmueble, uno de ellos habría extraído un machete que llevaba dentro de un bolso y atacado a la víctima.

Los hechos fueron calificados provisoriamente como lesiones leves y daño, en concurso real y el Juez de Garantías Juan Tapia había rechazado sus excarcelaciones y convertido las detenciones en prisión preventiva.

Traslado de uno de los imputados.

La defensa oficial apeló y sostuvo que ambos contaban con arraigo suficiente, además de cuestionar que fueran necesarios estudios socioambientales y psicológicos para justificar el mantenimiento del encierro. También planteó que podían imponerse medidas menos gravosas.

Los jueces Marcelo Madina, Juan Pablo Lódola y Adrián Angulo confirmaron la prisión preventiva de Raúl Albarengo al considerar que existen elementos que permiten presumir su participación y que persisten riesgos procesales. En tal sentido valoraron que registra condenas firmes anteriores, entre ellas una pena de 11 años y 6 meses de prisión por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, además de una declaración de reincidencia.

Uno de los dos hermanos.

Con relación a Ángel Albarengo entendieron que, con los elementos reunidos hasta el momento, no se encontraba acreditada una coautoría funcional en el ataque con el machete. Los magistrados señalaron que no se advertía una distribución de roles ni cuál habría sido su aporte esencial en la agresión, por lo que consideraron que su grado de responsabilidad aparecía como menor.

La Sala II concedió la excarcelación de Ángel Albarengo, le impuso obligaciones y una prohibición de acercamiento y contacto a menos de cien metros de la víctima y su domicilio, incluyendo cualquier medio físico, telefónico, internet o redes sociales. Por su parte Raúl Albarengo continuará detenido bajo prisión preventiva, imputado por lesiones leves y daño.