Detienen a chofer de banda armada que se tiroteó con la policía

Un joven acusado de actuar como chofer de una banda que cometió un robo hace más de un mes en el barrio La Perla fue aprehendido este miércoles tras un par de allanamientos que hizo personal de la DDI.

El sujeto fue identificado cono Daniel Antonich y es el hermano de Mailén Antonich (24), la joven asesinada hace más de un mes en la zona de Punta Cantera. Por ese hecho se dictó la prisión preventiva de Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino.

La noche del 5 de agosto pasado un llamado al 911 alertó sobre el ingreso de varias personas a una vivienda ubicada en España al 1100: cuatro sujetos se dieron a la fuga y comenzó una persecución en la que dos jóvenes de 20 y 22 años fueron aprehendidos luego de tirotearse con la policía y personal de Prefectura Naval Argentina.

Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrullas constató que el inmueble presentaba signos de haber sido violentado y observó a cuatro sujetos que escapaban corriendo del domicilio, iniciándose una persecución por distintas calles de la zona.

Con los datos recabados por el personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI y tras realizar relevamiento de cámaras de seguridad se estableció la participación de un automóvil marca Peugeot en el hecho y se obtuvo una orden de allanamiento para dos domicilios en la zona de Nápoles al 8500.

En el lugar secuestraron el vehículo y los elementos que estaban en su interior: cuatro celulares para su posterior análisis, dos pares de guantes de goma, un pasamontaña negro, un cuello negro, una cámara fotográfica, una impresora marca Canon, una gorra gris, un GPS y 3 troqueles de compañías de celulares.

El fiscal Mariano Moyano dispuso que el joven de 22 años, acusado de ser el chofer de la banda sea imputado del delito de robo agravado, como partícipe necesario, y de encubrimiento antes de ser trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.