Banderazo de judiciales en Mar del Plata: reclaman mejoras salariales y recategorizaciones

Los trabajadores judiciales de la Regional 4 de Mar del Plata llevaron adelante una nueva jornada de lucha en el marco del plan de acción nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn).

La protesta incluyó un banderazo y movilización frente a las dependencias judiciales donde los trabajadores buscaron visibilizar la falta de recategorización de los juzgados civiles de Mar del Plata.

Desde la conducción gremial señalaron que las estructuras permanecen congeladas desde hace más de 20 años, una situación que afecta tanto la carrera de los trabajadores como el funcionamiento cotidiano de los tribunales.

“Estamos atravesando una situación bastante dramática porque el juez del juzgado fue promovido a la Cámara Departamental, lo cual es muy importante para nosotros, pero el personal quedó en un escalafón muy bajo”, señaló Esteban Speroni, referente del sector, en diálogo con 0223.

Según explicó, la estructura del juzgado quedó desactualizada mientras, al mismo tiempo, aumentó considerablemente la cantidad de expedientes que deben tramitar los trabajadores. “Tenemos muchos amparos de salud y reclamos por reajuste de haberes. Hay compañeros con más de 20 años de servicio que siguen trabajando en el escalafón más bajo”, afirmó Speroni.

Entre los reclamos concretos se encuentra: "Nuestra recuperación salarial, el urgente nombramiento de un representante en la obra social. Hace varios meses que no tenemos uno. Después nos sumamos al reclamo nacional del traspaso del foro federal laboral a la justicia de Caba".

Los trabajadores de la Regional 4 de la Uejn realizaron este miércoles un banderazo frente a los tribunales de Mar del Plata.

La situación también fue planteada por Gabriel Raba, quien precisó que “más de 20 compañeros de una planta de 34 en el Juzgado Federal N° 2 no solo no ascienden desde hace más de 20 años, sino que revistan en el último rango salarial”. Para el trabajador, el impacto de esta situación se vuelve todavía más grave “en un contexto socioeconómico como el actual”.

A la problemática de las categorías se suma la pérdida del poder adquisitivo y el reclamo por una recomposición salarial. Speroni remarcó que la situación ya tiene consecuencias concretas entre los trabajadores: “Una compañera tuvo que renunciar porque el sueldo no le alcanzaba para solventarse y optó por otro trabajo. No queremos llegar a esa instancia” Speroni.

Paro nacional y rechazo al traspaso de la Justicia

La protesta marplatense se inscribe además en una serie de reclamos de alcance nacional. Los trabajadores rechazan el traspaso de la Justicia Nacional y, particularmente, el avance sobre el fuero federal laboral. “La semana pasada estuvimos en Buenos Aires reclamando por estos temas”, recordó Speroni.

Raba también cuestionó la falta de representación de los trabajadores en el directorio de la Obra Social y recordó que se trata de un espacio que había sido recuperado luego de años sin participación. “Ese espacio lo perdimos en la última dictadura militar, lo recuperamos solo por un período que venció en diciembre pasado y ahora volvimos a quedar sin representación en el directorio, lo que nos perjudica enormemente”, sostuvo.

A la problemática de las categorías se suma la pérdida del poder adquisitivo.

En este contexto, los judiciales de Mar del Plata confirmaron su adhesión al paro nacional de 24 horas previsto para este viernes. Speroni aclaró que la medida no implicará el abandono de las urgencias judiciales. “Queremos aclarar a la población que el servicio de justicia está garantizado mediante guardias y funcionarios que atenderán las urgencias y a los letrados, pero el personal administrativo estará de paro”, explicó.

Los trabajadores también pusieron el foco en la situación de la Cámara Departamental y en la reciente media sanción para la creación de una nueva sala. Speroni consideró que “es un avance importante porque ampliará la capacidad de respuesta de la Cámara”, aunque advirtió que todavía resta determinar si la nueva estructura estará acompañada por la incorporación de personal. “Entendemos que debería traer nuevo personal, pero aún no está definido”, señaló.

Desde la Regional 4 remarcaron que la situación de Mar del Plata tiene impacto en buena parte de la región, ya que la ciudad concentra una importante actividad judicial y la Cámara Departamental interviene además en causas provenientes de localidades como Tandil, Dolores y Azul. “Es clave que los juzgados federales de Mar del Plata tengan el personal correspondiente, para garantizar la celeridad que la población necesita”, concluyó Speroni.