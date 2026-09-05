La dura advertencia de la Cámara Textil sobre el futuro de Mar del Plata: "Se está quedando a la deriva"

La inseguridad dejó de ser una preocupación vinculada solo a los hechos delictivos que ocurren en la ciudad. Según el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata Guillermo Fassano, la problemática se ha convertido en un tema mucho mayor, que compromete el desarrollo económico y turístico de la ciudad.

En diálogo con Extra FM 102.1, Fassano indicó que la reacción ciudadana debería funcionar como una señal de alerta para las autoridades y en ese sentido valoró las reuniones entre empresarios, gremios y medios de comunicación que se llevaron adelante en el último tiempo.

Además de los robos y las agresiones en sí que se repiten a diario, Fassano señaló que existe una consecuencia más profunda: “Lo que esa inseguridad produce sobre la actividad económica, el progreso y el futuro de Mar del Plata”.

“No es bueno turísticamente salir a manifestarse sobre los problemas que hay en la ciudad”, expresó Fassano.

Para el dirigente, la movilización de los distintos sectores de la sociedad marcó un punto de inflexión. Según explicó, durante mucho tiempo los empresarios evitaron exponer públicamente la problemática por el impacto que podía tener sobre la imagen de la ciudad. “No es bueno turísticamente salir a manifestarse sobre los problemas que hay en la ciudad”, pero se llegó a un punto en el que “hay que decir basta”.

Fassano vinculó la inseguridad con otros indicadores preocupantes a su manera de ver. Dijo que Mar del Plata registró un 9,5% de desempleo en el mes de enero, uno de los índices más altos del país. También mencionó la caída de turistas durante julio en comparación con el mismo período del año anterior.

En un contexto como ese, el dirigente cuestionó que el uso de los recursos destinados a la promoción turística sea para afrontar otros gastos del Municipio: “Si se utiliza para pagar sueldos, no vienen más turistas y no se desarrolla la ciudad”. Para el empresario la ciudad tiene sobradas condiciones para posicionarse como destino de todo el año: "Mar del Plata es la mejor del país lejos", pero eso "no alcanza por sí solo".

Remarcó la caída del consumo y del turismo en Mar del Plata.

Gestionar ello requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado y una mirada que exceda las discusiones partidarias: “Esto no es un problema político, es un problema de los ciudadanos y nos tiene que importar la ciudadanía y el futuro de esta ciudad”.

El complejo contexto de la industria textil

Por otro lado, el presidente de la Cámara Textil habló de la compleja situación que atraviesa la industria textil y particularmente las fábricas de Mar del Plata. Para él, el contexto actual no es solo consecuencia de las políticas económicas nacionales, sino que también existe "una transformación global del comercio".

Según Fassano, el avance de las plataformas extranjeras que comercializan sus productos de manera online modificó la forma en que los consumidores compran: “Hay una realidad mundial que el comercio físico tal como estaba instalado en el país y protegido por el gobierno anterior, por el modelo anterior, no existe más en el mundo”.

Sin embargo, criticó la forma en que el país afronta esa transformación. Según sostuvo, las condiciones actuales dificultan la competencia de la industria nacional frente a la importación, como por ejemplo el costo del financiamiento. El encarecimiento de las tarjetas de crédito representó un golpazo "para un sector acostumbrado a vender en cuotas".

Como consecuencia de ello, según el dirigente, algunas empresas debieron achicarse y despedir trabajadores, otras cerrar y otras intentar reconvertirse. En esa línea, Fassano destacó que el tradicional sweater marplatense tiene potencial para marcar una diferencia.

El presidente de la Cámara Textil sostiene que la inseguridad tiene otras consecuencias en el sector.

"Hay fábricas que están exportando a todo el mundo. Lo que sí no se puede hacer masivamente, no se puede competir con precios, hay que competir con diseño y calidad, y eso es menor volumen”, cerró el dirigente.