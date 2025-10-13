Kicillof encabeza un encuentro turístico clave rumbo al verano 2026

La laguna de Chascomús, epicentro de miles de visitas en el marco del turismo de cercanía de la provincia de Buenos Aires.

Se termina el fin de semana largo de octubre, un termómetro de lo que podría llegar a ser el desarrollo turístico del próximo verano 2026 y en la provincia de Buenos Aires habrá un encuentro cumbre para el sector con sede en el partido de Chascomús. Ante la presencia del gobernador Axel Kicillof, representantes del rubro se reunirán para debatir políticas y estrategias de desarrollo en la región.

La nueva asamblea del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur), el espacio de intercambio que reúne a los principales actores de la actividad turística bonaerense, tendrá lugar en el marco de la crisis económica que atraviesa la Argentina y del impacto que eso tiene en los viajes y vacaciones de la población.

Durante este tipo de encuentros se brinda participación a representantes públicos y privados del sector y se abordan distintas temáticas vinculadas al turismo, la promoción de destinos y la articulación entre los municipios y el gobierno provincial.

La laguna de Chascomús es un imán para los turistas oriundos del AMBA.

De la jornada también participarán el titular del Ministerio de Producción, Augusto Costa, dependencia gubernamental a cargo del turismo, y la subsecretaria del área en la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez.

El CoProTur funciona como un ámbito de trabajo y debate en el que se analizan políticas y estrategias para fortalecer la actividad, fomentar la integración regional y consolidar a Buenos Aires como un destino turístico diverso y competitivo.