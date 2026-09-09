Acusada de apuñalar a una mujer en el barrio San José se negó a declarar

La mujer de 26 años acusada de apuñalar a una joven de 24 en el barrio San José se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán mientras la Justicia de Garantías define la continuidad de su detención.

Fuentes judiciales le confirmaron a 0223 que la agresora se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Florencia Salas que le imputa el delito de homicidio en grado de tentativa. Tras la negativa, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 le pidió a la Justicia de Garantías que convierta la aprehensión en detención.

Tiene 26 años.

Tal como se informó, el hecho ocurrió el martes al mediodía en una propiedad ubicada en la calle Rodríguez Peña entre España y 20 de Septiembre cuando por razones que no fueron establecidas hasta el momento, la agresora atacó por la espalda a la víctima de 24 años.

La joven herida fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde recibió las primeras curaciones y la sutura de la herida: permanece internada y su estado es aún reservado.

El lugar donde ocurrieron los hechos fue allanado de urgencia tras el pedido fiscal y personal de Policía Científica secuestró el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión que será sometida a pericias.