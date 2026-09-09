“Es hora de cerrar este capítulo”: el mensaje de las herederas del cuadro robado por los nazis recuperado en Mar del Plata

Marei von Saher y su hija Charlene, herederas del reconocido galerista neerlandés Jacques Goudstikker, celebraron la decisión de la Justicia Federal de Mar del Plata de restituir a su familia el cuadro “Retrato de una dama”, una obra que había sido robada durante el régimen nazi y que permaneció durante décadas en manos de particulares.

A través de un video, las mujeres calificaron la resolución como “significativa e histórica” y remarcaron que representa un paso fundamental para recuperar el patrimonio de Goudstikker.

“Estamos encantadas con la decisión judicial de restituir esta importante obra de arte y restaurar así el legado de Jacques Goudstikker”, expresaron.

Marei von Saher y su hija Charlene, herederas del reconocido galerista neerlandés Jacques Goudstikker

Según señalaron, el caso tiene una relevancia especial porque estaría vinculado con el único proceso penal de posguerra relacionado con una obra de arte expoliada por los nazis y, además, constituye la primera restitución de este tipo en Argentina. “Esperamos que no sea la última”, sostuvo Charlene al leer el mensaje.

“Es hora de cerrar este capítulo”

Las herederas dejaron en claro que su principal objetivo nunca fue obtener una compensación económica, sino recuperar la obra que perteneció a su familia.

“Es hora de cerrar este capítulo y de que el cuadro sea devuelto a nuestra familia, su legítima propietaria”, manifestaron.

En la misma línea, destacaron que cada pieza recuperada fortalece su decisión de continuar con la búsqueda del resto de las obras que integraban la colección de Goudstikker y que fueron saqueadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Una fotografía publicada en un aviso de venta de una vivienda de Parque Luro permitió identificar la obra, valuada en unos 250 mil euros.

La posición de la familia había sido resumida ante el juez por el abogado Guillermo Brady: “La señora Marei von Saher no busca aquí una indemnización, ni una compensación económica, ni un beneficio patrimonial. Tampoco busca venganza. Lo que busca es la restitución”.

Cómo apareció el cuadro en Mar del Plata

El “Retrato de una dama”, valuado en alrededor de 250.000 euros, fue localizado en Mar del Plata luego de una investigación periodística del diario neerlandés Algemeen Dagblad.

La obra apareció en fotografías publicadas en un aviso inmobiliario que promocionaba una vivienda ubicada en Parque Luro. El cuadro podía verse colgado en el living del chalet perteneciente a Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso.

A partir de esa publicación, la Fiscalía Federal de Mar del Plata inició una investigación de oficio. Se realizaron allanamientos en el domicilio, aunque para entonces la pintura ya había sido retirada.

Finalmente, el 3 de septiembre de 2025, el abogado de los sospechosos entregó la obra en sede judicial, donde quedó bajo custodia.

El expediente había sido impulsado por el fiscal federal Carlos Martínez a partir de denuncias realizadas por Interpol Argentina y la Dirección General de Aduanas, con la intervención de organismos especializados en delitos económicos y lavado de activos.

Una pericia confirmó la autenticidad

Tras su recuperación, especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes analizaron la pintura y confirmaron tanto su autenticidad como su buen estado de conservación.

La pericia determinó además que la obra corresponde al naturalismo lombardo del siglo XVIII y atribuyó su autoría al italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti. Previamente, se había considerado que podía pertenecer a Giuseppe Ghislandi.

El cuadro había formado parte de la colección de Jacques Goudstikker, uno de los principales galeristas de los Países Bajos, cuya colección estaba integrada por más de mil obras.

La familia von Saher sostiene que el “Retrato de una dama” fue saqueado durante la ocupación nazi de los Países Bajos. De acuerdo con la investigación judicial, primero habría quedado en poder de Hermann Göring y posteriormente de Friedrich Kadgien, funcionario del régimen de Adolf Hitler y padre de Patricia Kadgien.

Restitución acordada y una donación millonaria

La devolución quedó formalizada el viernes en una audiencia realizada en el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, a partir de un acuerdo impulsado por el fiscal Carlos Martínez y aceptado por la querella.

Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso, imputados por encubrimiento agravado, accedieron a una suspensión del juicio a prueba y renunciaron de manera definitiva a cualquier reclamo presente o futuro sobre la pintura.

La Justicia Federal ordenó su restitución después de más de ocho décadas.

Como parte del acuerdo, deberán cumplir reglas de conducta durante 24 meses y realizar un aporte total de $4,8 millones al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata, a razón de $2,4 millones cada uno, con posibilidad de abonarlo en cuotas.

En caso de incumplir las condiciones establecidas o cometer un nuevo delito durante ese período, podrían perder el beneficio y reactivarse el proceso penal.

La representación legal de von Saher estuvo a cargo de las abogadas Yaél Weitz y Amelia Keuning, del estudio estadounidense Freedman Normand Friedland, junto con los abogados argentinos Herberto Antonio Robinson, Guillermo Brady y Juan Ignacio Pascual. La Daia también respaldó la restitución y calificó el proceso como un acto de justicia histórica y reparación moral.

El cuadro podría ser exhibido en Argentina

Antes de trasladar definitivamente la obra a los Países Bajos, la familia mantiene la intención de exhibirla públicamente en Argentina.

Una de las alternativas que se analiza es el Museo del Holocausto de Buenos Aires, aunque todavía se estudian otros espacios para realizar una muestra.

Actualmente, el “Retrato de una dama” se encuentra bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su entrega definitiva a los representantes de von Saher dependerá de una serie de trámites administrativos y judiciales.

Después de más de ocho décadas, la familia Goudstikker espera finalmente recuperar una pieza que considera parte de su patrimonio y de una historia marcada por el expolio nazi.