Comercios en retirada: Tandil acumula más de 800 bajas desde comienzos de 2025

El comercio de Tandil también enfrenta un fuerte retroceso desde 2025.

Los cierres de comercios no son una novedad en ningún lugar de la Argentina y, de acuerdo con datos recientes de un relevamiento sobre la actividad en el sector en territorio bonaerense, en Tandil las bajas acumuladas entre 2025 y lo que va de 2026 llegan a 819.

La cifra surge de la combinación de 521 bajas comerciales registradas durante 2025 y otras 298 bajas provisorias de oficio relevadas entre el 2 de enero y el 19 de agosto de 2026. Estas últimas se producen cuando, durante las inspecciones municipales, se constata que un comercio se encuentra cerrado y no se realizó formalmente el trámite correspondiente.

La dimensión de los cierres de comercio en Tandil

El dato adquiere dimensión al observar el universo comercial de la ciudad. Según la información citada en el relevamiento, Tandil cuenta con unos 5.750 usuarios comerciales registrados.

Además, alrededor de 1.000 establecimientos atraviesan actualmente distintos procesos de habilitación, renovación o modificación, lo que evidencia que el mapa comercial local también registra movimientos, aperturas y cambios.

Tandil acumula cientos de bajas comerciales y crece la preocupación por las ventas.

Caída de las ventas y cautela empresarial

Las bajas se producen en un contexto de dificultades para sostener el nivel de actividad. Un relevamiento complementario realizado entre comercios tandilenses determinó que el 41% de los negocios consultados manifestó haber registrado una caída en sus ventas.

A la vez, más del 70% de los establecimientos señaló que no tenía previsto incorporar personal en el corto plazo. Los datos reflejan un escenario de cautela entre los comerciantes, en un contexto marcado por el menor consumo y las dificultades para sostener la rentabilidad.

El impacto también se hace visible en las calles de la ciudad, donde durante el último tiempo se multiplicaron los locales que anuncian liquidaciones por cierre. La transformación de las zonas comerciales aparece así como otra expresión de un proceso que combina bajas, cambios de actividad y renovación de establecimientos.

El caso de Tandil forma parte de un fenómeno más amplio que alcanza a distintos municipios de la orovincia de Buenos Aires. Sin embargo, por la magnitud de sus registros, el distrito aparece entre los principales centros del interior bonaerense afectados por la retracción de la actividad comercial.