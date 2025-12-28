Cómo sigue el estado de salud de Angelina, la nena de 12 años que fue baleada en Navidad

En las últimas horas se difundió un nuevo comunicado oficial sobre como avanza el estado de salud de Angelina, la nena de 12 años herida por una bala perdida en su casa de Morón durante la Navidad.

Según informó TN, la familia detalló que la menor sufrió una leve complicación en su estado de salud, pero que “fue oportunamente superada gracias a la intervención del equipo médico”.

Por el momento, Angelina se encuentra estable, aunque en estado crítico. “Agradecemos profundamente al cuerpo médico por su profesionalismo y dedicación”, señalaron en el comunicado.

Ocurrió en la madrugada del jueves en Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón, cuando la nena se encontraba en la vereda de su casa.

Además, el informe agradece a la gente y a los medios de comunicación por el interés. “Aprovechamos este espacio para reiterar nuestro pedido de justicia por Angelina”, agregaron.

La niña se encuentra internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, luego de haber recibido un disparo en la nuca cuando salió al patio a ver los fuegos artificiales en Navidad.

La investigación del caso quedó a cargo de los fiscales Mario Ferrario y Valeria Courtade de la UFI N° 3 de Morón. Fueron ellos quienes ordenaron una tomografía de urgencia para intentar determinar el calibre de la bala, lo que será contundente para dar con el arma y el autor del disparo.