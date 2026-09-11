Investigan el estremecedor mensaje que apareció en el baño de una escuela: "Estoy embarazada ayuda, solo tengo 10 años"

Un mensaje escrito en el baño de niñas de una escuela de San Juan generó consternación en la comunidad y derivó en una investigación judicial. La frase completa estaba escrita en una de las paredes y decía: “Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío".

Las autoridades educativas advirtieron la existencia del escrito y dieron conocimiento a la Justicia, sin descreer de su veracidad. La Fiscalía especializada intervino para intentar identificar a la autora y establecer si existe realmente una situación de violencia o abuso sexual.

La reconstrucción

Uno de los primeros objetivos de los investigadores fue reconstruir cuándo y cómo apareció el mensaje. Para ello, analizaron las cámaras de seguridad y se le tomó declaración a integrantes de la comunidad educativa.

La frase generó preocupación precisamente porque menciona una edad concreta y plantea una situación de extrema gravedad. Los investigadores intentarán determinar si verdaderamente fue escrita por una alumna y si constituye una señal de auxilio.

El expediente quedó en manos del Poder Judicial provincial, que trabaja sobre distintas hipótesis y procura establecer si existe una víctima que necesita ser protegida.