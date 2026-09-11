Investigan el estremecedor mensaje que apareció en el baño de una escuela: "Estoy embarazada ayuda, solo tengo 10 años"
Cuando acudió la policía, el mensaje ya había sido borrado. El caso conmocionó la provincia de San Juan y derivó en una investigación por abuso sexual.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un mensaje escrito en el baño de niñas de una escuela de San Juan generó consternación en la comunidad y derivó en una investigación judicial. La frase completa estaba escrita en una de las paredes y decía: “Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío".
Las autoridades educativas advirtieron la existencia del escrito y dieron conocimiento a la Justicia, sin descreer de su veracidad. La Fiscalía especializada intervino para intentar identificar a la autora y establecer si existe realmente una situación de violencia o abuso sexual.
La reconstrucción
Uno de los primeros objetivos de los investigadores fue reconstruir cuándo y cómo apareció el mensaje. Para ello, analizaron las cámaras de seguridad y se le tomó declaración a integrantes de la comunidad educativa.
La frase generó preocupación precisamente porque menciona una edad concreta y plantea una situación de extrema gravedad. Los investigadores intentarán determinar si verdaderamente fue escrita por una alumna y si constituye una señal de auxilio.
El expediente quedó en manos del Poder Judicial provincial, que trabaja sobre distintas hipótesis y procura establecer si existe una víctima que necesita ser protegida.
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