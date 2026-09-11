Un joven de 30 años murió atropellado por un colectivo: el chofer sufrió una crisis nerviosa

Un hombre de 30 años murió esta mañana en el barrio porteño de Retiro después de protagonizar un trágico accidente de tránsito. Un colectivo de la línea 152 lo atropelló sobre la avenida Santa Fe al 983 y falleció en el acto.

Inmediatamente después del choque, dos móviles del SAME se presentaron en el lugar, pero ya nada podían hacer. Constataron la muerte del peatón, y luego asistieron al chofer del colectivo, quien sufrió una crisis nerviosa.

Todo ocurrió en la intersección de Santa Fe entre Suipacha y Carlos Pellegrini. Según los testigos, el hombre fallecido sería una persona en situación de calle. El caso quedó cargo del juzgado nacional en lo criminal y correccional 23, a cargo de Osvaldo Rappa, que aún trabaja en la identificación de la víctima.

Además se debió asistir a un pasajero adulto mayor, que viajaba en el colectivo y tras el impacto sufrió lesiones leves. La Policía de la Ciudad desplegó una carpa de resguardo, como prevé el protocolo ante una muerte en la vía pública.