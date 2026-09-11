Herencia en disputa: la Justicia ordenó exhumar un cuerpo para hacer una prueba de ADN

La Justicia de Comodoro Rivadavia autorizó la exhumación de un cuerpo para hacer una prueba de ADN, en el marco de un expediente reservado relacionado con un reclamo de filiación. El objetivo de la medida es determinar si existe un vínculo biológico entre el fallecido y quien inició la demanda.

La resolución fue firmada por la jueza subrogante Guillermina Sosa y publicada a través del Boletín Oficial. Según el documento, los peritos forenses deberán extraer muestras biológicas del cuerpo de una persona identificada con las iniciales S. P. para realizar después los estudios genéticos correspondientes.

El procedimiento fue autorizado como una diligencia preliminar y tendrá como único fin obtener el material genético para hacer el cotejo de ADN. La medida judicial contempla la participación de eventuales familiares del fallecido, por lo cual se estableció un plazo de diez días para que puedan presentarse aquellas personas que consideren tener derechos legítimos vinculados con el proceso.

Esta instancia de notificación busca evitar que la intervención sobre los restos genere posteriormente cuestionamientos o planteos de nulidad.

Cómo sigue el proceso

Una vez cumplido el plazo establecido por el juzgado, los peritos forenses podrán avanzar con la exhumación y la extracción de las muestras en cuestión. El material biológico será posteriormente sometido a un estudio de ADN, cuyos resultados permitirán establecer si existe o no compatibilidad genética con las personas involucradas en el reclamo de filiación.

El caso se tramita ante el Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia y permanece bajo reserva, por lo que no trascendieron públicamente mayores detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre las circunstancias que originaron el reclamo.