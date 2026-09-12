¿Se viene un "mar Caribe"? El informe que anticipa un cambio en la temperatura del agua en Mar del Plata

Un estudio del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero reveló datos sobre el comportamiento térmico del océano en Mar del Plata. El informe técnico precisó que la temperatura superficial del mar promedió 10,2 °C durante el transcurso del mes de julio. Las mediciones automáticas fueron tomadas cada cinco minutos desde la Estación de Observaciones Costeras ubicada en el Muelle del Club de Pescadores.

Qué dicen las tendencias sobre la temperatura del mar

A pesar de que las primeras semanas invernales registraron marcas por debajo de la media, el escenario dio un giro sustancial a mediados de mes. A partir del 16 de julio los valores comenzaron a subir y desde el día 28 el agua se ubicó en el cuadro superior. El reporte confirmó que el período cerró dentro del 25% de los registros más altos de la serie histórica para ese mes.

Los promedios permiten ser auspiciosos.

Los datos se cotejaron con muestreos semanales en la Escollera Norte para validar la consistencia de las estadísticas locales. Los especialistas explicaron que este fenómeno respondió a un incremento en las temperaturas mínimas y a una menor amplitud térmica general. Si esta tendencia de calentamiento progresivo se sostiene durante la primavera, la temporada de verano podría alcanzar marcas similares a los picos históricos del año.

El informe oficial aclaró que el promedio mensual se mantuvo dentro de los parámetros esperados para la época sin generar situaciones extremas. A lo largo del relevamiento se registraron interrupciones temporales de energía que fueron subsanadas mediante controles manuales para no alterar las series. Los científicos continuarán con el seguimiento diario de la masa de agua para prever la evolución de las corrientes costeras.

Pese a que podría haber muchas lluvias, el mar estaría calentito.

El monitoreo constante de la temperatura marina resulta clave para la actividad pesquera, el ecosistema costero y la proyección de la temporada turística. Desde el organismo nacional remarcaron la importancia de mantener estas observaciones periódicas para analizar el impacto del cambio climático en la región. Las autoridades oceanográficas continuarán publicando los informes mensuales para evaluar las condiciones del agua de cara al próximo verano.