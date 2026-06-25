Deliverys de Mar del Plata convocan a un encuentro para discutir derechos laborales y regulación

El crecimiento de las aplicaciones de reparto se convirtió en una de las principales salidas laborales para cientos de marplatenses, en un contexto marcado por la desocupación y la necesidad de segundos empleos para llegar a fin de mes. Como en la mayoría de los sectores del trabajo, detrás de estas alternativas persisten problemáticas como la precarización y la vulneración de derechos laborales.

En esta línea, el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros convocó a los repartidores de Mar del Plata a participar este sábado de un encuentro abierto en la Facultad de Humanidades. El secretario general Alan Veltri, en diálogo con Extra FM 102.1, contó que el objetivo del espacio es "bajar información" a los trabajadores: “Queremos que los chicos entiendan que hay un piso de derechos que les corresponde y que hay que ir a buscarlo. Como sea, hay que ir a buscarlo y conseguirlo”.

Para el sindicato esta actividad representa un paso importante en su proceso de construcción, que lleva más de una década. “Para nosotros, un sindicato chiquitito, es muy importante que la Facultad nos preste un espacio. Lo tomamos así porque es algo histórico que nosotros podamos hacer un encuentro de trabajadores de plataforma ahí”, expresó Veltri y remarcó que les interesa difundir la legislación vigente y los proyectos impulsados para regular la actividad, entre otros ítems.

El segundo encuentro de repartidores de Mar del Plata

Como antes mencionábamos, Veltri aseguró que el encuentro estará enfocado en brindar herramientas e información a quienes trabajan en las aplicaciones de reparto, especialmente en relación con un proyecto de ley provincial y los distintos fallos que reconocen la existencia de una relación laboral entre las plataformas y sus trabajadores.

“La idea es trasladar la información a los compañeros, de primera mano, para que entiendan que esto no es tocarles el bolsillo ni bajarles los ingresos. Lo que acá se está tocando son los temas de fondo, que son sus derechos laborales", expresó el dirigente y sostuvo que otro de los objetivos es abrir una instancia de diálogo para escuchar inquietudes y discutir cambios. “Queremos sentarnos, debatir, discutir qué es lo que les molesta, qué es lo que no les gusta y qué es lo que hay que cambiar, porque todo se va a poder cambiar siempre que haya buena voluntad”, resumió.

Veltri también habló de algunas de las preocupaciones que tiene el sindicato, como el crecimiento sostenido de los trabajadores que recurren al reparto como complemento de otros ingresos o como única alternativa frente a la falta de empleo: “Hoy hay que laburar un par de horas más para hacer la misma guita que hace un par de años atrás. Es lamentable, pero cierto”.

Empresas fantasma

Otra de las problemáticas que mencionó el secretario general tiene que ver con la aparición de lo que denominó “empresas fantasma” de reparto. Según describió, son compañías que convocan trabajadores para realizar envíos bajo las mismas modalidades de las aplicaciones, reproduciendo iguales condiciones de precariedad.

“Son empresas que juntan trabajadores y hacen mandados o reparto, ponen motos en distintos locales, pero a cambio de nada. Le siguen pagando por pedido”, explicó Veltri y aseguró que muchas de ellas utilizan el monotributo para encubrir relaciones laborales sin ofrecer cobertura ante accidentes, obra social ni otros derechos básicos. "Si se rompen una pierna tienen que estar en la casa todos rotos sin cobrar. Eso no tiene que pasar más”, advirtió el dirigente.

En esa línea adelantó que desde el sindicato buscan impulsar acciones junto a organismos estatales para avanzar en controles e inspecciones. “Nosotros vamos a ir contra esas empresas, las vamos a regular, porque terminamos cayendo en lo mismo”, sentenció.

Según indicó Veltri, en Mar del Plata el reparto mantiene índices de informalidad muy altos. Remarcó que el desafío de fondo es revertir los niveles de trabajo no registrado: “Hoy vamos a tratar de cambiar eso y transformarlo de alguna manera con todas las herramientas que tenemos a disposición”.

Para finalizar, contó que el sindicato trabaja en la formalización del sector y en la obtención de su personería jurídica gremial, que le permitiría elaborar un convenio colectivo de trabajo: “Lo que queremos es que crezca el sector en materia de derechos. Que el día de mañana podamos decir que los motoqueros están todos en blanco, tienen su ART, su obra social, sus francos, sus feriados y sus vacaciones”.