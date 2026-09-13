¿Se termina la lluvia?: qué dice el pronóstico para este domingo en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anunció un clima en Mar del Plata que está lejos de la primavera.
Por Redacción 0223
PARA 0223
A pesar de que se acerca la primavera, este domingo se espera una jornada fría en Mar del Plata, aunque sin lluvias y con algunos momentos de cielo parcialmente nublado.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 11°C durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.
En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche, en cambio, aumentará considerablemente y llegará a valores de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Para el lunes, las condiciones serán similares, con otra jornada fría y sin lluvias. La temperatura mínima será de apenas 1°C y la máxima llegará a 11°C.
El viento tendrá mayor intensidad durante buena parte del día, con registros de entre 13 y 22 km/h, mientras que hacia la noche podría alcanzar entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas también se ubicarán entre 42 y 50 km/h.
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