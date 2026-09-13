¿Se termina la lluvia?: qué dice el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

A pesar de que se acerca la primavera, este domingo se espera una jornada fría en Mar del Plata, aunque sin lluvias y con algunos momentos de cielo parcialmente nublado.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 11°C durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche, en cambio, aumentará considerablemente y llegará a valores de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una clima en Mar del Plata que está lejos de la primavera.

Para el lunes, las condiciones serán similares, con otra jornada fría y sin lluvias. La temperatura mínima será de apenas 1°C y la máxima llegará a 11°C.

El viento tendrá mayor intensidad durante buena parte del día, con registros de entre 13 y 22 km/h, mientras que hacia la noche podría alcanzar entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas también se ubicarán entre 42 y 50 km/h.