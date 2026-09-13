Advierten por el impacto de la crisis económica en la salud mental de los adultos mayores

La prevención del suicidio no puede pensarse solo desde la atención de una crisis. Implica mirar las condiciones sociales y económicas que pueden profundizar el aislamiento, la angustia y la falta de expectativas. Así lo planteó la integrante del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores de Mar del Plata y Batán, María Alicia Guerra, en diálogo con Extra (FM 102.1).

La reciente puesta en marcha del Consejo Local fue recibida de manera positiva por las organizaciones que representan al sector. Para Guerra, se trata de un paso importante para que los derechos de las personas mayores tengan una estructura institucional. “Somos el grupo poblacional más importante de Mar del Plata en cuanto a cantidad, más o menos un 20%”, señaló Guerra y remarcó que sus derechos “no son más que los otros, sino que son distintos” por las necesidades propias de esa etapa de la vida.

La vejez atravesada por las dificultades económicas

Transporte, atención sanitaria, medicamentos, acceso rápido a los centros de salud, recreación y herramientas para incorporar las nuevas tecnologías. Esas son algunas de las principales demandas del sector a criterio de Guerra. También destacó las dificultades que enfrentan muchas personas mayores para realizar trámites o conseguir un turno médico.

“Son las cosas que realmente no merecemos. Es un destrato a nivel social, jurídico y además administrativo, legal”, sostuvo. En esa línea, consideró que el municipio tiene un rol central para atender las necesidades de los adultos mayores cuando las respuestas no llegan desde otros niveles del Estado.

Guerra vinculó además la situación económica con el deterioro de la salud mental. Habló de jubilaciones insuficientes, dificultades para acceder a medicamentos y alimentos, endeudamiento y casos de personas mayores que deben recurrir a organizaciones solidarias para conseguir una comida: "En este momento la gente mayor está muy abandonada, porque con 400 mil pesos es un abandono total del Estado".

"Hay una estadística que no sé si es a ciencia cierta esto, pero se han suicidado 40 mil jubilados entre el año pasado y lo que va de este", sentenció Guerra y agregó: "Cuando no tenés más a dónde acudir, donde no podés comer, donde no podés curar tu enfermedad y donde nadie te atiende, es muy difícil sobrevivir”. En esas circunstancias, “a veces, el suicidio o el dejarse morir” pueden aparecer como una consecuencias extremas.

Políticas públicas para los adultos mayores

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se celebró el pasado jueves 10, Guerra insistió en que la problemática debe ser abordada desde una mirada integral y no solamente cuando aparece una emergencia. Y en esa línea, argumentó que hacen falta políticas públicas específicas para adultos mayores: “Lo que pretende el Consejo es que en General Pueyrredón puedan establecer políticas públicas para las vejeces”.

También mencionó la problemática del endeudamiento, que alcanza cada vez más a jubilados y pensionados que recurren a créditos para afrontar gastos cotidianos. “Esta profundidad en la cuestión de la miseria, del acoso por deudas y casi un acoso de la vida, creo que es algo que hay que parar lo más rápido posible”, afirmó Guerra.

Para cerrar, Guerra sintetizó en que una vejez digna implica garantizar el acceso a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al acompañamiento y a los espacios de participación social.