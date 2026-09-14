“Pisteaban” en un Vento y los atraparon tras una persecución

Dos jóvenes que el lunes a la madrugada circulaba a alta velocidad en un automóvil VW Vento y escaparon de la policía fueron aprehendidos por tras una persecución que terminó en inmediaciones de Chacahuac y la avenida Jacinto Peralta Ramos.

Todo comenzó cuando personal del Comando de Patrullas Sur observaron un Volkswagen Vento de color blanco circulando a alta velocidad por avenida Jorge Newbery y al intentar interceptarlo, el conductor realizo maniobras evasivas y emprendió la fuga.

Los dos fueron aprehendidos.

El seguimiento se extendió por avenida 515, continuando hacia el Camino Viejo a Miramar y posteriormente en dirección a Mar del Plata. Finalmente, la persecución culmino en inmediaciones de Chacahuac y avenida Jacinto Peralta Ramos, donde se produjo una colisión imprevista del móvil policial.

Como consecuencia del impacto, la unidad oficial sufrió daños en la parilla delantera y el paragolpes, mientras que los efectivos intervinientes resultaron ilesos. En el lugar fueron aprehendidos los dos ocupantes del automóvil, ambos hombres de 19 y 23 años, y trasladados a la comisaría quinta.

Mientas que personal de la Patrulla Municipal labró las correspondientes infracciones por falta de seguro, VTV y fuga, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro avalo las aprehensiones y dispuso la notificación de la formación de causa por resistencia a la autoridad..