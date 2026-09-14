Bajan las ventas casi un 8% en supermercados y shoppings: el dato de la inflación que preocupa a la economía

Según un relevamiento realizado en casi medio millar de almacenes en los sectores más urbanos de la provincia de Buenos Aires, los precios desde diciembre pasado aumentaron 21,57% y algunos rubros esenciales en la alimentación superaron el 30%. Mientras que en los supermercados y shoppings las ventas no repuntan y caen el 8%.

Los datos surgen de un relevamiento de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CAB) que realiza el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci) mensualmente en cuatrocientos negocios de cercanía de veinte distritos del Conurbano Bonaerense. En agosto los precios subieron 0,97%, mientras que desde diciembre pasado aumentaron 21,57%, confirmando que durante estos ocho meses se incrementaron a un promedio mensual cercano al 3%.

El rubro de frutas y verduras lideró los aumentos: 31% en ocho meses; le siguieron las carnes con +22,39%; por último, los productos de almacén subieron 17,16%.

Según resaltaron desde el Isepci, se registró un incremento en los ocho alimentos más consumidos, con subas por encima de los promedios. Entre los alimentos que más se consumen cotidianamente en los barrios encabezaron las subas en lo que va del año las papas (+100%) y las cebollas (+90%); la leche (+25%) yogures (+26,6%) y manteca (+21%); hígado (50%) espinazo (+27,2%) y carnaza (25%).

Por otro lado, advierten que “el valor de la misma Canasta de Alimentos medida por el Indec acusa una suba muy superior impulsada por mayores incrementos de los mismos productos en otras provincias”. Según la medición nacional del Instituto Oficial, el aumento de la CAB en agosto fue del 2,6%, con incrementos mensuales sustanciales en frutas y verduras, como bananas (30%), papas (22%), cebollas (42%) y zapallo (35,5%).

La contracción de las ventas

Los datos relevados desde enero de 2026 destacan que las ventas en los supermercados “poseen variaciones mensuales de las ventas respecto al año anterior, lo que revela una caída sin pausas a lo largo del semestre”.

En pocos meses, afirman, “hubo una pérdida real del 7,5% en el volumen de ventas físicas de los supermercados respecto al nivel de arranque del año”.

La caída en los shoppings

Durante el mismo período no les fueron mucho mejor a las ventas en los shoppings, que estuvieron signadas por un declive similar.

El informe añade que el primer semestre de 2026 concluyó con una pérdida del 7,9% en el volumen físico de ventas en los centros de compras con respecto al nivel de inicio de año. “Esta retracción supera a la de los supermercados (-7,5%), lo que confirma que el consumidor priorizó el gasto en categorías básicas –como los alimentos- y recortó con mayor fuerza los bienes de consumo e indumentaria”, describen desde Isepci.

Asimismo, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa(CAME) expresaron que durante el mes de agosto, las ventas en los comercios minoristas pyme tuvieron una caída interanual del 0,2% en términos reales. A su vez, la medición frente al mes anterior reflejó una baja del 2,7%, con lo cual la actividad acumula un descenso del 2,4% en lo que va del año.”

“Esta dinámica negativa en la comparación interanual respondió a la reducción del poder adquisitivo por los incrementos en las tarifas de los servicios y por el endeudamiento familiar. Además, el menor movimiento posvacacional y la pérdida de tracción de los ingresos disponibles acentuaron la cautela del consumidor, limitando las operaciones comerciales a gastos indispensables”, señalaron.

Y alertaron: “En los informes de los meses anteriores venimos marcando la influencia negativa sobre el consumo, del aumento constante de las tarifas y servicios, sin compensación proporcional en incrementos de las remuneraciones, como así también del crecimiento sin pausas del endeudamiento de las familias que emerge como un preocupante proceso que se agrava cada día”.