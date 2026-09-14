Video: quisieron llevarse una moto, fracasaron y terminaron detenidos por otro intento de robo

Dos delincuentes ingresaron durante la madrugada a la entrada de una vivienda del barrio San Carlos e intentaron robar una moto, pero no lograron sacar el vehículo y escaparon con las manos vacías. El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El episodio se produjo en inmediaciones de Arenales entre Azcuénaga y Larrea. En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se observa cómo los delincuentes pasan primero a bordo de una moto y, momentos después, regresan sobre sus pasos para ingresar a una propiedad.

Los hechos ocurrieron en el barrio San Carlos.

Con paciencia, los sujetos lograron forzar la reja de una vivienda hasta dejar un espacio suficiente para poder entrar. Una vez en el lugar, mientras uno de ellos revisaba las puertas de los autos estacionados en el ingreso, el otro se dirigió hacia una moto que estaba oculta debajo de un cobertor.

Sin embargo, pese a sus intentos, no lograron mover el vehículo y finalmente decidieron retirarse del lugar sin concretar el robo.

Pero la madrugada de los delincuentes no terminó allí. Según denunciaron vecinos, los mismos sujetos fueron identificados unas dos horas después en la zona de Buenos Aires y Vieytes, cuando intentaron ingresar a otra vivienda, esta vez por el patio.

Uno de los residentes advirtió la maniobra y dio aviso a la Policía. Minutos después, efectivos llegaron al lugar y lograron aprehender a los dos sospechosos.

Vecinos denunciaron que los delincuentes suelen circular por la zona y piden más seguridad.

En las imágenes se observa el momento en que los policías trasladan a ambos sujetos hacia el patrullero, luego de frustrar el segundo intento de ingreso a una vivienda.

Vecinos de la zona denunciaron que la inseguridad no para de crecer y no hay medidas que alcancen para evitar ser víctimas de un robo.