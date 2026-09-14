"La bala está alojada en el medio del cerebro": el crítico estado de la menor que recibió un disparo en la cabeza

El lamentable episodio ocurrió el viernes pasado en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza.

Mientras continúa internada en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), los familiares de la adolescente de 13 años baleada en la cabeza especificaron cuál es su estado y advirtieron que "nada de lo que dijeron es verdad".

El hecho se registró el viernes a la noche en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza, donde un joven de 16 años manipulaba un revólver calibre .38 cuando se le escapó el disparo que impactó en Luz.

De acuerdo al testimonio de su primo Matías a 0223, la menor se encuentra "peleando por su vida", debido a que "la bala está alojada en el medio del cerebro" y los profesionales "no pueden hacer más que esperar por su evolución".

"Lo único que se sabe es que fue un accidente. Obvio que tener un arma es algo horrible y una porquería, pero no sé cómo pasó ni el contexto en que sucedió", explicó el hombre, quien a su vez precisó que la madre del acusado, Noah, fue quien lo entregó a las autoridades.

La menor de 13 años se encuentra en un estado crítico y aguardan a que evolucione.

Por otro lado, detalló que la víctima es "una persona extrovertida, una niña muy buena y especial" en su vida, a quien la tuvo como alumna de folclore y mantiene un profundo amor.

Además, Matías lamentó el "momento de porquería" que están atravesando y remarcó que Luz es "una joven extraordinaria, que no se mete con nadie ni anda en cosas malas".

En último lugar, en cuanto a las diferentes versiones acerca de cómo ocurrió el hecho, dejó en claro que "nada de lo que dijeron es verdad".