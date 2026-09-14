Mañanas bajo cero, tardes de playa y tormentas: el clima para esta semana en Mar del Plata. Foto archivo.

Mar del Plata arrancó la semana con temperaturas bajo cero pero con un pronóstico extendido que auspicia buenas noticias, con la llegada de una nueva “primavera” que podría durar hasta el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un lunes frío, con una temperatura mínima que a las 8 era de 0°C pero con una sensación térmica de -5°C. La máxima será de 11°C. El organismo determinó un Alerta por frío extremo para Mar del Plata y toda la Costa Atlántica para la jornada.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche podrían aumentar las nubes. La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula.

Para el martes 15, el frío seguirá en la ciudad: la mayoría de los sitios especializados del clima prevén una mínima de 0°C y una máxima de apenas 10°C. El cielo estará entre parcialmente nublado y mayormente nublado, con una baja probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.

El miércoles 16 continuarán temperaturas de crudo invierno, con una mínima estimada en 2°C y una máxima de 11°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones significativas.

Vuelve el “calorcito” a Mar del Plata

El SMN da buenas noticias desde el jueves 17, con un importante ascenso térmico: la mínima será de 8°C y una máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado y buenas condiciones generales. Los vientos serán moderados y no se esperan lluvias.

Para el viernes 18, el pronóstico anticipa una jornada algo más templada, con temperaturas de entre 9°C y 18°C. El cielo estará parcialmente nublado y las condiciones se mantendrán estables.

El sábado 19 continuará la tendencia ascendente. La mínima rondará los 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C, con cielo parcialmente nublado durante buena parte del día.

Finalmente, el domingo 20 será el día más cálido de la semana: la temperatura podría llegar a los 22°C, luego de una mañana fresca con una mínima estimada en 11°C. Sin embargo, hay un elevado porcentaje de probabilidades de tormentas.