La semana empieza con temperatura bajo cero y mucho viento, pero en breve vuelve el "veranito"

El pronóstico del tiempo para este lunes 14 de septiembre en Mar del Plata.

Luego de una jornada soleada pero fresca en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un inicio de semana con temperatura bajo cero, aunque anticipó que el termómetro comenzará a subir en los próximos días.

En principio, está previsto que el domingo se despida con 5°, cielo ligeramente nublado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) desde el norte, que se extenderán también durante todo el lunes, aunque provenientes del noroeste.

Esta semana empieza a subir la temperatura en Mar del Plata y arañará los 20°.

A su vez, para el lunes se espera una máxima de 11° y una mínima de -1°, que se registrará durante la mañana y será la más baja de toda la semana.

De acuerdo al organismo, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las ráfagas alcanzarán intensidades similares durante la jornada, sin cambiar de sector.

En cuanto al martes, comenzaría a aumentar la temperatura, con una máxima de 17° y una mínima de 6°, aunque también se proyecta una jornada ventosa, con ráfagas de hasta 59 km/h provenientes del sur.

Por su lado, el mercurio descendería hasta los 14° el miércoles, mientras que tanto el jueves como el viernes y el sábado se pronostican máximas de entre 17° y 18°.