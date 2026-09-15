Desesperada búsqueda de una adolescente: se fue tras discutir con su madre

Ludmila Abigail Décima fue vista por última vez este lunes a las 20.20 cuando salió de su casa tras una pelea sin avisarle a nadie. Desde ese momento, su familia comenzó una intensa búsqueda por Mar del Plata para dar con paradero. La última información que tuvieron fue que la vieron por avenida Peralta Ramos e Irala.

"Mi hermana trabaja todos los días desde las 3 de la mañana a las 4 de la tarde. Desde el colegio le mandaron un mensaje avisando que Ludmila no había ido a clase y se estaba 'rateando'", comentó Jessica, tía de la adolescente, en diálogo con 0223.

Cuando Ludmila llegó de la escuela discutió con su madre. "Le sacó el celular y a la media hora se fue a la iglesia. Al rato la llama mi otra sobrina, que estaba en la casa, y le dijo que Ludmila se había ido", reveló. Salió a buscarla, pero no logró encontrarla por ningún lado.

La joven salió de su casa a las 20.20 y no tenía el celular.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 5ta. "Llamamos a los pocos amigos que encontramos en su teléfono, fuimos a las casas, anduvimos por todos lados, pero no tuvimos noticias", señaló.

"Es la primera vez que hace algo así, es una nena que no tiene calle, va de la escuela a la casa y después a entrenar porque juega a la pelota", aseguró.

Cuando Ludmila llegó de la escuela discutió con su madre.

Ludmila tiene 14 años, tez morena, mide cerca de 1.50mts, contextura delgada, tiene la mitad del flequillo teñido de un gris. Asimismo, cuenta con un tatuaje en su brazo derecho con el nombre de Evelyn.

La última vez que fue vista llevaba una campera verde con un jogging rojo y unas zapatillas negras. En caso de tener información, se pueden comunicar al 223-4375229, al 223-3541579 o al 911.