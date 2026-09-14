Pidieron la prisión preventiva del comerciante que mató a tiros a un adolescente

En cumplimiento de los tiempos procesales la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 le pidió a la Justicia de Garantías que convierta en prisión preventiva la detención de Ulises Cristiano, el comerciante que mató a tiros a un adolescente de 16 años que junto a otros menores intentó asaltarlo cuando custodiaba su negocio que había sufrido varios robos.

Tras incorporar distintos elementos probatorios y las declaraciones al expediente, la fiscal Constanza Mandagarán mantuvo la imputación del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y solicitó el dictado de la prisión preventiva al Juzgado de Garantías N°3.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que en su presentación aclaró que no hay inconvenientes para que, en caso de dictarse la misma, la medida se siga cumpliendo bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Hace tres semanas la Jueza de Garantías Rosa Frende rechazó la excarcelación extraordinaria solicitada por los abogados defensores Ibar Sallaz y Gonzalo La Menza, pero hizo lugar al pedido de morigeración y dispuso el arresto domiciliario del comerciante luego de que se presentaran un par de tutores conductuales y los informes socio ambientales para poder llevar adelante la medida.

La secuencia quedó registrada en video.

La madrugada del 16 de agosto Ulises Cristiano estaba a bordo de su camioneta en Saavedra casi Champagnat cuando fue abordado por cinco jóvenes que se desplazaban en tres bicicletas y disparó siete veces con una de las armas que tenía en su poder: Sebastián García, de 16 años, murió en el lugar y otro adolescente sufrió la pérdida de tres dedos de una de sus manos.

El comerciante estaba en el interior del vehículo aquella noche, vigilando la entrada de su comercio, ya que anteriormente le habían roto el frente en un robo y el ingreso al local había quedado expuesto.

A partir de esta solicitud, la defensa del comerciante de 36 años presentará una solicitud de libertad fundamentando que se trató de una legítima defensa.