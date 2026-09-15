Ofrecen alojamiento gratuito cerca de las Cataratas del Iguazú a cambio de trabajo voluntario

En Puerto Iguazú, Misiones, un pequeño hostel familiar lanzó una convocatoria dirigida a personas interesadas en vivir cerca de las Cataratas del Iguazú sin pagar alojamiento. La propuesta consiste en realizar tareas de voluntariado durante unas 25 horas semanales, aproximadamente cinco horas diarias, a cambio de hospedaje gratuito.

El establecimiento se encuentra en el centro de la ciudad, un punto clave para turistas que visitan esta maravilla natural. La experiencia requiere que los voluntarios permanezcan un mínimo de tres semanas, para así colaborar de manera constante en diversas actividades.

Las responsabilidades principales incluyen la atención en recepción, donde el voluntario debe recibir y despedir a los huéspedes, ofrecer información turística y contribuir a mantener en buen estado algunas áreas del hostel. Además, se solicita ayuda con la limpieza de una pequeña piscina y otras tareas básicas de mantenimiento y orden.

Un requisito fundamental para postularse es la capacidad de comunicarse en inglés, dado que muchos visitantes extranjeros llegan a la zona. Esto garantiza una mejor atención y experiencia para los huéspedes.

La convocatoria busca combinar descanso y un voluntariado especial por un plazo mínimo de tres semanas.

El hostel ofrece a los voluntarios una habitación equipada con una cucheta, aire acondicionado y conexión wifi. En caso de viajar acompañado, el espacio puede compartirse con otro voluntario. Aunque las comidas no están incluidas oficialmente en el intercambio, la familia propietaria suele compartir algunos platos con quienes participan en la experiencia.

La convocatoria fue difundida en la plataforma Workaway y los interesados deben ingresar a Worldpackers para crear un perfil y enviar su solicitud. Allí también pueden consultar las condiciones específicas del voluntariado y leer opiniones de personas que ya participaron.