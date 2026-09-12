Mar del Plata oculta: la historia del túnel secreto y las raíces gigantes bajo un arroyo

Un rincón oculto de Mar del Plata sorprende por su combinación de naturaleza, historia y misterio arquitectónico. En el origen del arroyo La Tapera, dentro de la Laguna de los Padres, se despliega un paisaje subterráneo de características únicas. Entre paredes de tierra y vegetación abundante sobresalen raíces de eucaliptos que superan los dos metros de altura. El lugar permanece al margen de los circuitos turísticos tradicionales pese a ubicarse a pocos metros de los paseos céntricos.

Cómo es el túnel del arroyo La Tapera

El gran atractivo del cauce es una estructura subterránea de ladrillo agrietado construida en el año 1938. La obra lleva la firma de José Gáspari, un reconocido constructor italiano que dejó su impronta en diversas edificaciones emblemáticas de la localidad. El pasaje de ladrillos resiste el paso del tiempo y la humedad constante del terreno, conservando detalles originales de su diseño. Los haces de luz que se cuelan por las grietas generan pequeños efectos ópticos en el ambiente.

El arroyo es una de las atracciones del lugar.

El arroyo constituye el único efluente natural del espejo de agua y recorre 25 kilómetros a lo largo de la geografía urbana. Su trayecto cruza diversos barrios marplatenses hasta volcar sus aguas en la zona costera de Parque Camet. En su punto de inicio se genera un microclima particular caracterizado por el follaje tupido y la formación de filtraciones de agua entre las paredes del terreno. Esta combinación convirtió al sector en un punto de interés para exploradores e historiadores locales.

El predio de la Laguna de los Padres es famoso por sus actividades náuticas, zonas de parrillas y propuestas recreativas para la familia. Sin embargo, este tramo subterráneo ofrece un atractivo distinto para quienes buscan descubrir el patrimonio antiguo de la ciudad. Aunque se puede transitar por la superficie del paso abovedado, el descenso directo hacia el cauce requiere precauciones por los marcados desniveles del terreno.

El pequeño túnel data de 1938.

La estructura funciona como el regulador inicial que contiene las crecidas de la laguna para evitar inundaciones en la zona de Parque Camet. A lo largo del túnel aún se observan las marcas de hierro y los pilares originales que canalizan el flujo de agua hacia el mar. Los desniveles de tierra y el crecimiento de raíces imponen un límite al tránsito interno, dejando el paso subterráneo habilitado solo para la evacuación del cauce natural.